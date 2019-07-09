Путин выступил против антигрузинских санкций "из уважения к грузинскому народу"

Он также заявил, что возбуждать уголовное дело против обматерившего его журналиста - это "много чести".

Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения... Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал Путин.

Он также высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габунии, который его обматерил. "Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", - сказал Путин.

Российский президент также заявил, что "все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, - это производные от политики, основанной на желании подорвать отношения с Россией и на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии".

"Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет - продолжит работу", - сказал Путин.

Напомним, ранее во вторник Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству ввести санкции против Грузии. В понедельник спикер Госдумы сообщил, что депутаты предлагаю запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из РФ в эту страну.

В воскресенье вечером ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" обратился к Путину и обматерил его. После этого телеканал отстранил Габунию от работы.

В августе 2008 года Россия оккупировала пятую часть территории Грузии и создала там марионеточные государственные образования Абхазия и Южная Осетия. В Тбилиси считают Цхинвали и Сухуми временно оккупированными территориями и надеются вернуть контроль над отколовшимися регионами.