​Госдума предложила ввести санкции против Грузии

Российский парламент заявил о целесообразности введения санкций против Грузии.

Накануне звучали предложения прекратить импорт грузинских вин и воды в Россию, а также запретить денежные переводы в Грузию. Однако в заявлении "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии", которое Госдума приняла единогласно, конкретные санкционные меры не указываются.

В 2018 году объем переводов из России в Грузию составил 641 млн долларов. "Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - говорил раньше председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в июне в Тбилиси начались антироссийские протесты, после того как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии.

Это вызвало бурное недовольство присутствующих в зале депутатов от оппозиции: они восприняли поступок Гаврилова как новое свидетельство агрессии России в отношении Грузии в дополнение к российско-грузинской войне 2008 года и фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии. Гаврилов ранее был в Абхазии и поддерживал этот регион в его стремлении отделиться от Грузии.

7 июля грузинский журналист Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил президента России Владимира Путина.