​США планируют продать Тайваню оружие на $2,2 млрд

Соединенные Штаты Америки планируют продать Тайваню оружие на сумму $2,2 млрд. Сделка будет включать поставку 108 танков M1A2T Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также пулеметы, боеприпасы, бронемашины Hercules для транспортировку неработающих танков, транспортеры для тяжелой техники..

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Продажа танков поможет обновить стареющий боевой парк Тайваня. Конгресс США был уведомлен о предполагаемой продаже, и законодатели могут проголосовать за ее приостановку.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что решительно выступает против продажи оружия Тайваню, который Пекин считает своей территорией.

Государственный департамент заявил, что оружие поможет Тайваню "противостоять нынешним и будущим региональным угрозам" и укрепит его способность сотрудничать с США и другими партнерами.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году и не имеет официальных дипломатических связей с США. Вместе с тем Соединенные Штаты являются основным поставщиком оборонительного оружия на Тайване.

Напомним, что США также рассматривают возможность продажи оружия Украине.