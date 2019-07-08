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Украина применит к ПАСЕ "тактику тысячи порезов" в ответ на возвращение делегации России в Ассамблею

Украинская сторона заканчивает разработку перечня ответных шагов.

Украина применит к ПАСЕ "тактику тысячи порезов" в ответ на возвращение делегации России в Ассамблею
Фото: Сергей Нужненко

Киев заканчивает разработку перечня ответных шагов на возвращение делегации России в ПАСЕ.

Об этом в интервью LB.ua сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Гарантирую личным словом посла - это будут шаги, которые Совет Европы будет чувствовать и которые будут иметь влияние на тех, кто стоял за безусловным возвращением России. Мы сейчас финализируем набор таких шагов», - сказал Кулеба.

Он предложил разделить украинский реакцию на 2 элемента. Первый - это яркие и решительные шаги, которые заметны публично. Например, отзыв приглашения наблюдателям ПАСЕ мониторить выборы в Украине.

«Второй элемент - набор шагов, которые я называю «тактикой тысячи порезов»: когда мы незаметно для общественности, для внешнего мира, но будем делать маленькие порезы, причиняя боль тем, кто причинил боль нам. Функция правительственной дипломатии как раз в этом и заключается», - отметил дипломат.

Одним из таких публичных шагов Киева уже стал отзыв на консультации посла Украины при Совете Европы.

«В дипломатии чем дольше длится вызов на консультации, тем серьезнее сигнал партнеру о том, что проблема действительно глубокая и фундаментальная. Я уже получил буквально сегодня (в день нашего разговора 4 июля - авт) смску из Страсбурга от человека, скажем так, с той стороны баррикад, который поинтересовался, когда именно я возвращаюсь. То есть, они анализируют глубину украинского недовольства, а значит наш сигнал - когда Украина реально пошла на жесткую реакцию, вызвав посла на консультации, воспринят, его считали правильно», - сказал Кулеба.

«Сколько отзыв будет продолжаться - пока неизвестно, консультации продолжаются. И они будут продолжаться ровно столько, сколько нужно. Билет у меня в один конец, по состоянию на сейчас у меня нет обратного билета в Страсбург», - добавил дипломат.

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