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США пригрозили Ирану новыми санкциями и усилением изоляции

"Иран делает много "плохих вещей", и ему никогда не позволят заполучить ядерное оружие".

США пригрозили Ирану новыми санкциями и усилением изоляции

Президент США Дональд Трамп обрушился на Иран с новыми угрозами после того, как эта страна объявила о намерении прекратить соблюдение одного из центральных пунктов международного соглашения по ее атомной программе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Ирану следовало бы проявлять осторожность. Есть причина, по которой он обогащает уран, и она нехорошая. Иран делает много плохих вещей и ему никогда не заполучить ядерное оружие", - заявил Трамп.

Американский президент не уточнил, какие последствия ожидают Иран в том случае, если он выполнит свое обещание и поэтапно повысит уровень обогащения урана до 5 - 20%. Для производства ядерного оружия необходим уран, обогащенный до 90%.

Ранее с угрозами в адрес Ирана выступил госсекретарь США Майк Помпео.

"Новое расширение атомной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям против этой страны. Иранский режим, обладающий ядерным оружием, будет представлять еще большую угрозу миру", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в 2018 году Трамп объявил о том, что США в одностороннем порядке выходят из соглашения по атомной программе Ирана и возобновляют действие экономических санкций против Тегерана, в июне 2019 санкции были дополнены.

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