Автобус по неизвестным причинам съехал в ров и перевернулся.

В Польше вблизи города Ополе автобус с украинцами съехал в ров, 11 пассажиров получили травмы. Об этом сообщает Польское радио.

Инцидент произошел около 6 утра на автостраде А4.

"Автобус с украинской регистрацией ехал в направлении Вроцлава. В нем путешествовало 37 пассажиров, включая одного ребенка. По неизвестным причинам автобус съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся ", - говорится в сообщении.

На место аварии прибыли спасатели. Для эвакуации пострадавших также прибыл вертолет Воздушной службы спасения. Пятерых из 11 пострадавших доставили в больницу. Травмы не были серьезными и они уже покинули медучреждение.

Пассажиров автобуса, которые не пострадали, разместили в школе поблизости.

Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей. Водитель был трезв, передает TVN24.

После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез украинцев в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь другим автобусом.

Напомним, в июне в Польше произошла авария с участием украинского автомобиля. Четверо граждан Украины, жители Ровенской области, ехали в автомобиле Opel Astra. По неустановленным причинам водитель потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Двое мужчин погибли на месте, еще один скончался в больнице в тот же день, еще один - умер через неделю.