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В Польше умер 19-летний украинец, пострадавший в ДТП

Представители консульского отдела помогают родственникам оформлять документы на возвращение тел домой.

В Польше умер 19-летний украинец, пострадавший в ДТП
Фото: Виталий Мирошниченко

В госпитале города Гожув Великопольский на западе Польши 17 июня умер четвертый пострадавший в ДТП- 19-летний Александр К. Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, пишет "Укринформ".

"В больнице в понедельник в обед умер 19-летний парень - последний участник этого ДТП", - сообщила консул.

По ее словам, оформляются все документы, а вывоз тел четырех погибших в ДТП состоится не раньше среды.

Напомним, авария произошла на прошлой неделе. Четверо граждан Украины, жители Ровенской области, ехали в автомобиле Opel Astra. По неустановленным причинам водитель потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Двое мужчин погибли на месте, еще один скончался в больнице в тот же день.

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