Ночью 17 июня на автомобильной дороге Киев - Харьков на территории Валковского района произошло столкновение легкового автомобиля Geely CK и автобуса Scania.

На сайте харьковской полиции говорится, что около часа ночи водитель Geely, ехавший в сторону города Валки, выехал на полосу встречного движения, где в этом время ехал рейсовый автобус из российского Каменска-Шахтинского.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Произошло столкновение, в результате которого 24-летний водитель легковушки погиб на месте. 61-летний водитель автобуса и 50 его пассажиров не пострадали.

По данному факту начато расследование согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что 16 июня в Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса.