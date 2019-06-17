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На трассе возле Харькова Geely попал под автобус, погиб водитель

Пассажиры автобуса не пострадали.

Ночью 17 июня на автомобильной дороге Киев - Харьков на территории Валковского района произошло столкновение легкового автомобиля Geely CK и автобуса Scania.

На сайте харьковской полиции говорится, что около часа ночи водитель Geely, ехавший в сторону города Валки, выехал на полосу встречного движения, где в этом время ехал рейсовый автобус из российского Каменска-Шахтинского.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Произошло столкновение, в результате которого 24-летний водитель легковушки погиб на месте. 61-летний водитель автобуса и 50 его пассажиров не пострадали.

По данному факту начато расследование согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что 16 июня в Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса.

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