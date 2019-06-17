На западе Украины из-за непогоды без света остались 105 населенных пунктов

Шквалы обрушились также на Луганскую область

На западе Украины во Львовской и Закарпатской областях из-за непогоды без света остались 105 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке ГосЧС за 16 июня.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 105 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Львовская - 67 н.п., Закарпатская - 38 н.п", - сообщили спасатели.

Также непогода обрушилась на Луганскую область. 16 июня в городе Сватово шквальный ветер повредил крышу в одной из местных школ и в 14 жилых домах.

Ночью из-за ветра и дождя были обесточены два населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье ураган обрушился на территорию Польши. Ветер ломал деревья, вырывал крыши в домах.