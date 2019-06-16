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Возле АП устроили акцию против использования животных в цирке

"Каждый купленный билет в цирк с животными - это финансирование издевательств".

Возле АП устроили акцию против использования животных в цирке
Фото: twitter.com/Julyfreshpeach

Возле Администрации президента вечером 16 июня прошла акция против использования животных в цирке.

Организатором митинга выступило движение UAnimals, которое не впервые проводит акции с таким требованием.

Зооактивисты устроили возле Администрации выступление цирковых артистов, чтобы показать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

"Сегодня мы обращаемся не только ко власти, но и к каждому человеку. Потому что каждый купленный билет в цирк с животными - это финансирование издевательств. Мы призываем людей отказываться от этого садизма... Гуманность важнее сиюминутных развлечений", - заявили на митинге.

Напомним, что под давлением зоозащитников в 2018 году на рассмотрение правительства был вынесен законопроект о запрете на использование диких животных в цирках.

Законопроект предусматривает пятилетний переходной период, в течение которых животных должны передать в специальные завповедники.

В столице Украины Киеве с 2017 года запрещены передвижные цирки с животными.

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