В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса

Погибшему было 55 лет.

В воскресенье, 16 июня, в Киеве на парковке дома по адресу улица Трускавецкая, 6а произошла авария с участием пилота мотоцикла Ducati и автомобиля Audi Q3.

Как сообщает "Информатор", мотоциклист врезался в припаркованную машину и перелетел через нее, ударившись в автомобиль Nissan Juke. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

ДТП произошло около 12:30.

В результате аварии мотоцикл получил серьезные повреждения вилки и переднего колеса. У Audi разбит левый бок и лобовое стекло. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, что накануне в Киеве произошла большая авария возле центрального автовокзала на Демеевской площади. В результате столкновения лобового столкновения погибли четыре человека.