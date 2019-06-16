Пять лет назад из города выгнали российских оккупантов.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

В Мариуполе 15 июня провели военный парад по случаю пятой годовщины освобождения от оккупантов "ДНР". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

«Военные в боевой амуниции под аплодисменты горожан прошли от Греческой площади до драматического театра. После церемонии награждения защитников на площади состоялась выставка военной техники», - рассказал корреспондент.

В параде участвовали военные полка Азов, Нацгвардейцы из воинской части 3057, базирующейся в Мариуполе, представители Госпогранслужбы, Морской пограничной службы и курсанты юридического института.

«Этот день - это что-то вроде второго Дня города, но более современного. В сентябре Мариуполь празднует освобождение от нацистских оккупантов, а в июне от российских», - рассказал житель Мариуполя и бывший боец добровольческого батальона.

На торжествах присутствовали, в частности, замминистра внутренних дел Вадим Троян, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, народный депутат Сергей Тарута, экс-командир полка «Азов» Андрей Белецкий и командиры подразделений, принимавших участие в параде.

Президент Украины Владимир Зеленский также посетил праздничные мероприятия и поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения от "ДНР".

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Мариуполь - крупнейший город в подконтрольной правительству части Донецкой области.

По состоянию на 12 июня 2014 года поддерживаемые Россией боевики контролировали большую часть Донецкой области, включая Мариуполь. С середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после 9 мая, когда террористы по команде из Москвы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.

Утром 13 июня Нацгвардия и добровольцы "Азова" начали антитеррористическую операцию в городе, в ходе которой были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. Никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

С освобождения Мариуполя началась наступательная операция по всему Донбассу, которая была остановлена лишь после вмешательства регулярной армии РФ.