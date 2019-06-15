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В Мариуполе открылся Центр разминирования ГосЧС

На открытие приехали Зеленский и Аваков.

В Мариуполе в субботу, 15 июня, открыли Центр разминирования ГосЧС Украины.

На открытие приехали президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин, сообщила пресс-служба главы государства и пресс-служба МВД.

Фото: president.gov.ua

Центр обеспечен 2 пиротехническими машинами тяжелого типа, 4 пиротехническими машинами легкого типа, 8 оперативно-пиротехническими машинами, водолазной оперативно-пиротехнической машиной, бульдозером на гусеничном ходу типа ИМР-2, средствами поиска взрывоопасных предметов на глубине до полуметра, до 3 метров и до 6 метров, комплектами дистанционного перемещения ВОП, средствами индивидуальной защиты (бронешлемы, бронежилеты, очки, тактические костюмы легкого типа и типа EOD-9), а также другим специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

В задачи центра входит разминирование Донбасса, где только на подконтрольной территории заминирована территория в 7 тысяч квадратных километров.

"Разминирование будет продолжаться. Вас ждут тысячи гектаров. Я вам всем желаю успеха, берегите себя", - заявил Зеленский, осмотрев медико-санитарную часть Центра, а также части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования

В зале управления информацией Президент принял участие в прямом включении из села Бердянское, где сотрудники ГрсЧС восстанавливают дома, пострадавшие от артиллерийских обстрелов.

Напомним, что по экспертным оценкам на разминирование Донбасса потребуется 10-15 лет.

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