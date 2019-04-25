Рада разрешила прямое донорское финансирование по разминированию на Донбассе

Верховная Рада приняла закон о разрешении прямого донорского финансирования неправительственных организаций, осуществляющих разминирование на востоке Украины.

За принятие законопроекта №10180, проголосовали 234 депутата при минимально необходимых 226.

Согласно документу, финансовые ресурсы, предоставляемые донорами непосредственно операторам противоминной деятельности, не подлежат зачислению в государственный бюджет. Они будут использоваться по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций (центром противоминных операций).

Кроме этого, данный документ расширит возможности привлечения негосударственных средств в сферу гуманитарного разминирования в Украине. Он также усовершенствует механизмы привлечения финансирования для процессов противоминной деятельности.

Раньше денежная помощь направлялась сначала в государственный бюджет, а после этого – уже на счета соответствующих организаций.

Напомним, в начале апреля посольство США также призывало принять поправку в законе о противоминной деятельности.

6 декабря 2018 года Рада приняла в целом законопроект №9080-1 о противоминной деятельности. Данный законопроект парламент должен был принять в ноябре после того как делегация Программы развития ООН совместно с международными партнерами презентовали программу деятельности относительно разминирования Донецкой области.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.

22 марта вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что вместе с коллегами зарегистрировала законопроект (№10180) о внесении изменений в Закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.