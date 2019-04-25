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Украинский язык - это душа Украины и каждого украинца, - Яценюк

"Народный фронт" приветствует принятие языкового закона.

Принятый сегодня в парламенте закон об украинском языке - это еще один важный документ, который формирует основу государственности. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после принятия Верховной Радой 278 голосами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Арсений Яценюк поблагодарил команду "Народного фронта", которая "разрабатывала этот законопроект и боролась за него".

"Украинский язык - это душа Украины и каждого украинца. Язык - это столп нации", - написал Яценюк.

Защита украинского языка - это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Язык есть защитницей информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык - это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".

Напомним, сегодня парламент принял законопроект о языках, который рассматривали в течение почти двух месяцев.

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