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Сегодня Рада завершит рассмотрение закона о языках

Депутатам предстоит рассмотреть еще 18 поправок и проголосовать за документ в целом.

Сегодня Рада завершит рассмотрение закона о языках
Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг закончит рассмотрение поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Рада приступила к рассмотрению документа 28 февраля и рассмотрела 2 065 поправки из 2 082. Ни одна из рассмотренных поправок не была принята.

Кроме языкового законопроекта, в повестку дня включены также:

  • проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО,
  • №10180 о разрешении прямого донорского финансирования разминирования в Украине неправительственными организациями,
  • №10248 о внедрении публичности в сферу военно-промышленной политики,
  • №10183 об имплементации актов ЕС в сферу техрегулирования,
  • №10201-1 о сохранении украинских лесов,
  • №0218 о ратификации соглашения между Францией и Украиной о поставке питьевой воды в Мариуполь,
  • блок реформирования парламента: №6256 об ограничении количества парламентских комитетов до 20, №7550 о распределении должностей в комитетах Рады по принципу д'Ондта во втором чтении и №1098 о временных следственных комиссиях.

Под здание парламента ожидается мирная акция в поддержку языкового законопроекта.

Напомним, накануне стало известно, что телеканал NewsOne намерен включить в программную сетку два выпуска новостей на русском языке.

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