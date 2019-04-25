Сегодня Рада завершит рассмотрение закона о языках

Депутатам предстоит рассмотреть еще 18 поправок и проголосовать за документ в целом.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг закончит рассмотрение поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Рада приступила к рассмотрению документа 28 февраля и рассмотрела 2 065 поправки из 2 082. Ни одна из рассмотренных поправок не была принята.

Кроме языкового законопроекта, в повестку дня включены также:

проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО,

№10180 о разрешении прямого донорского финансирования разминирования в Украине неправительственными организациями,

№10248 о внедрении публичности в сферу военно-промышленной политики,

№10183 об имплементации актов ЕС в сферу техрегулирования,

№10201-1 о сохранении украинских лесов,

№0218 о ратификации соглашения между Францией и Украиной о поставке питьевой воды в Мариуполь,

блок реформирования парламента: №6256 об ограничении количества парламентских комитетов до 20, №7550 о распределении должностей в комитетах Рады по принципу д'Ондта во втором чтении и №1098 о временных следственных комиссиях.

Под здание парламента ожидается мирная акция в поддержку языкового законопроекта.

Напомним, накануне стало известно, что телеканал NewsOne намерен включить в программную сетку два выпуска новостей на русском языке.