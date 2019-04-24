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Народным депутатам в Страстной четверг подарят Библии

Подарок решило сделать объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины".

Народным депутатам в Страстной четверг подарят Библии
Фото: Анна Стешенко

Накануне Пасхи, в Страстной четверг, 25 апреля, народным депутатам в Верховной Раде Украины подарят Библии.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Подарок народным избранникам решило сделать Межфракционное депутатское объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины".

"Целью такой акции является призыв политиков обратить свои мысли к духовным ценностям и воскресению Иисуса Христа и объединиться в молитве за Украину и ее будущее, несмотря на все политические баталии", – утверждают организаторы.

Акция должна состояться с 9 по 11 утра.

Межфракционное объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины" возглавляет нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян. Всего в его состав входит 51 народный депутат, в частности, Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), Егор Соболев ("Самопомич"), Александр Шевченко (внефракционный), Максим Бурбак ("Народный фронт") и другие.

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