Старобельский суд продлил арест Ефремова

Бывший глава фракции "Партии регионов" находится под стражей уже более двух лет.

Старобельский районный суд Луганской области оставил под стражей экс-главу парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова. Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд считает нецелесообразным освобождение из-под стражи под домашний арест обвиняемого Александра Ефремова. Срок ареста продлить до 22 июня 2019", - сказано в решении суда.

В постановлении говорится о множественных рисках, в частности, возможности для обвиняемого выехать за пределы Украины.

Судья также напомнил, что некоторые свидетели, которые проходят по этому делу, получали угрозы в свой адрес и вынуждены были написать заявления в прокуратуру, на основании которых были возбуждены уголовные дела.

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, Ефремова обвиняют в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины, организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", организации захватов зданий, где располагались Луганская облгосадминистрация и УСБУ в Луганской области.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту перед вылетом в Австрию, арестовали на следующий день. Он находится под арестом 2 года 4 месяца.