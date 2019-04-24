Рабочая группа подготовила новую редакцию статьи о незаконном обогащении

Рабочая группа с участием иностранных партнеров Украины уже подготовила проект нового положения в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за незаконное обогащение чиновников. Об этом сообщил глава рабгруппы, народный депутат Валерий Карпунцов (фракция "Блок Петра Порошенко"), передает «Интерфакс-Украина».
Карпунцов сообщил, что рабгруппа нашла консенсус за пять заседаний.
По его словам, сейчас новую редакцию ст.368-5 УК необходимо согласовать с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Конституционным судом (КС).
"Плохая ситуация – не ходили (на заседание – прим.) НАБУ, САП и Конституционный суд. Это их функционал, им работать с этой нормой. Логично, чтобы их мнение было озвучено и учтено. Потому я предлагаю эту редакцию от имени комитета за подписью главы направить в НАБУ, САП и правовой департамент Конституционного суда, чтобы они дали свое видение", - рассказал нардеп.
Также Карпунцов сообщил, что эксперты посольства США в Украине, Международного валютного фонда и других институций, которые участвовали в работе, удовлетворены окончательной редакцией статьи о незаконном обогащении.
Карпунцов также опубликовал копию проекта новой редакции закон на своей странице Facebook.
Согласно новой редакции статьи о незаконном обогащении, оно будет караться лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или занимать определенные должности на такой же срок.
Незаконным обогащением будет считаться получение человеком, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе опосредованно, активов, а также сокращение финансовых обязательств, в размере, превышающим правомерно полученные им доходы более чем на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Если сумма полученных активов превышает правомерно полученные доходы лица, занимающего ответственное положение, более чем на 7 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, это будет считаться незаконным обогащением в крупном размере. Ответственность – лишение свободы от 3 до 6 лет.
За незаконное обогащение лица, занимающего особо ответственное положение, в особо крупном размере предлагают лишать свободы на срок от 6 до 8 лет. Для этого разница между полученными активами и правомерным доходом должна превышать 15 тыс. необлагаемых минимумов.
Карпунцов также подчеркнул, что в работе над статьей о незаконном обогащении участвовали 103 человека от 29 институций, организаций и учреждений.
Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновниковза незаконное обогащение из-за некорректной формулировки.
28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект (№10110) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение.
После этого в Верховную Раду внесли более десятка законопроектов с другой формулировкой.
В марте 2019 года США и ЕС попросили отложить все законопроекты о незаконном обогащении, поскольку считают, что они несовершенны.
20 марта 2019 года в Раде решили разработать единый законопроект о незаконном обогащении, которым сейчас и занимается рабгруппа.