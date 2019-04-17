Рабочая группа утвердила окончательный вариант статьи о незаконном обогащении

Рабочая группа утвердила вариант статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, предыдущую версию которой отменил Конституционный Суд. Об этом сообщает журналист LB.ua.

В работе принимали участие представители Генпрокуратуры, НАПК, МВД, представители международных организаций и ученые. Ни НАБУ, ни САП на заседания группы не приходили.

Глава рабочей группы, нардеп от БПП Валерий Карпунцов представит наработку на профильном комитете парламента на следующей неделе. После этого комитет обратится в научные учреждения, НАБУ и САП, чтобы получить выводы и рекомендации. Парламент сможет рассмотреть поправки в УК только после доработки и утверждения ее в комитете.

Вариант этой статьи выглядит следующим образом:

Статья 368-5. Незаконное обогащение.

1. Незаконное обогащение, то есть приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе опосредованно, активов, размер (стоимость) которых превышает правомерно полученные доходы такого лица более чем на одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или в крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или в особо крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание.

1. Для целей этой статьи лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, на которых распространяется Закон Украины "О предотвращении коррупции" в соответствии с пунктом 1 части первой его статьи 3, а также лица, на которых распространялся Закон Украины "О предотвращении коррупции" в соответствии с пунктом 1 части первой его статьи 3, но которые уволились или иным образом прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, в течение одного года после увольнения или прекращения ими деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Субъектами преступления в соответствии с частью второй и третьей этой статьи являются, соответственно, должностные лица, которые занимают ответственное или особо ответственное положение, а также лица, которые относились к таким должностным лицам, но уволились или иным образом прекратили служебную деятельность, в течение одного года после увольнения или прекращения ими служебной деятельности.

2. Под активами в этой статье

понимаются денежные средства (в том числе средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, а также услуги или работы.

3. Под приобретением активов в этой статье понимается приобретение определенным в этой статье субъектом преступления активов в собственность.

Под приобретением активов опосредованно в этой статье понимается установление субъектом преступления, определенным в этой статье, контроля над активами путем предоставления средств или указания другому физическому или юридическому лицу, в результате чего такое лицо заключило сделку, в том числе фиктивную или мнимую, о возникновении у такого лица права собственности на эти активы.

4. Незаконное обогащение является совершенным в крупном размере, если размер (стоимость) приобретенных активов превышает правомерно полученные доходы лица более чем на семь тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Незаконное обогащение является совершенным в особо крупном размере, если размер (стоимость) приобретенных активов превышает правомерно полученные доходы лица более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.

Статья 368-2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение, была включена в Уголовный кодекс в 2011 году.