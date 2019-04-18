Суд отказался признать гибель командира Ил-76 в крушении под Луганском следствием российской агрессии

Мелитопольский горрайсуд отказался признать гибель Александра Белого, командира сбитого в июле 2014 года самолет Ил-76, следствием российской агрессии.

Об этом УНИАН сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском.

Решение суд вынес 16 апреля.

В копии решения, выданного вдове, указана только вступительная и резолютивная часть – без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение.

Фото: hromadske.ua

Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием.

В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля.

Напомним, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих.

27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровский области приговорил генерал-майора Виктора Назарова к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в небрежном отношении к исполнению служебных обязанностей, которые привели к гибели военных.

В обвинительном акте говорилось, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

Генерал не признал вину. Сейчас его дело находится на стадии апелляции.