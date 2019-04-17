Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала текущих суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала текущих суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности боевики из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле села Николаевка, из минометов калибра 82-мм - в районе села Водяное, из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Пески, из автоматических станковых гранатометов - возле населенных пунктов Лебединское и Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Новоселовка Вторая.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, Во вторник, 16 апреля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе четыре раза - с применением тяжелого вооружения. В результате двое бойцов ООС получили ранения.