Киевские инспекторы по парковке еще не выписывают штрафы

Сейчас длится только первый этап обучения.

Столичные инспекторы по парковке до сих пор не начали выписывать штрафы. Это следует из ответа Киевской городской госадминистрации на запрос LB.ua.

Согласно ответу, в Киеве числится только 10 инспекторов, которые должны привлекать нарушителей к ответственности. Сейчас длится первый этап внедрения их работы: инспекторов обучают и экипируют, в том числе, средствами для фиксации нарушений.

Напомним, 1 октября прошлого года Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на должности инспектора по парковке. Ориентировочная зарплата у инспекторов — 10 тысяч гривен.