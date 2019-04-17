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Киевские инспекторы по парковке еще не выписывают штрафы

Сейчас длится только первый этап обучения.

Киевские инспекторы по парковке еще не выписывают штрафы
Фото: Youtube

Столичные инспекторы по парковке до сих пор не начали выписывать штрафы. Это следует из ответа Киевской городской госадминистрации на запрос LB.ua.

Согласно ответу, в Киеве числится только 10 инспекторов, которые должны привлекать нарушителей к ответственности. Сейчас длится первый этап внедрения их работы: инспекторов обучают и экипируют, в том числе, средствами для фиксации нарушений.

Напомним, 1 октября прошлого года Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на должности инспектора по парковке. Ориентировочная зарплата у инспекторов — 10 тысяч гривен.

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , Корреспондент
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