Бывший арендатор кинотеатра "Киев" подал в суд на КГГА

Арендатора вовремя не предупредили, что строк аренды продлевать не будут.

Коллектив столичного кинотеатра «Киев» в начале апреля подал в суд на Департамент коммунальной собственности города Киева из-за того, что действующему арендатору не продлили договор аренды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев».

В заявлении указано, что Департамент коммунальной собственности Киева вопреки закону нарушил преимущественное право КЦ «Кинотеатр «Киев» на продление договора аренды. Более того, департамент не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды. По мнению истца, если арендатора не предупреждают о прекращении аренды - это значит, что ему автоматически продолжают договор, чего не произошло.

В связи с этим в начале апреля коллектив кинотеатра «Киев» обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о признании действий Департамента коммунальной собственности противоправными.

Судебное заседание назначено на 6 мая 2019 года.

В сообщении отмечено, что Департамент знал о том, что на него подали в суд. Несмотря на это, вчера, 15 апреля в 14:00 был проведен конкурс на право аренды помещения кинотеатра «Киев».

КЦ «Кинотеатр «Киев» заявил, что будет отстаивать свое право на аренду кинотеатра в судебном порядке, оставаясь фестивальным центром столицы.

В комментарии для LB.ua директор ООО «Культурный центр« Кинотеатр «Киев» Вилия Бондаренко подтвердила подачу иска. Она подчеркнула, что конкурс был проведен незаконно и фактически у дирекции кинотеатр «отжали».

Несмотря на это, отметила Бондаренко, на данный момент кинотеатр продолжает свою работу. 17-21 апреля там состоится Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов.

Напомним, в течение 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр «Кинотеатр «Киев»", директором которого является Вилия Бондаренко. За последние годы работы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.

В начале 2019 года стало известно, что кинотеатру "Киев" не продлили строк аренды, и Киевская городская государственная администрация заявила, что намерена провести конкурс на нового арендатора здания кинотеатра "Киев".

Несмотря на созданную на сайте КГГА петицию в поддержку столичного кинотеатра "Киев", 15 апреля был проведен конкурс, на котором выбрали нового арендатора, которым стала компания «Синема Центр». Это сеть кинотеатров, которая состоит из трех комплексов в Одессе (ТРЦ "Фонтан Скай") - с 2007 года, Тернополе (ТРЦ "Подоляны") - с 2010 года, Киеве (ТРЦ "Оушен Плаза") - с 2012 года.