Що день прийдешній нам готує – 15 книжок про майбутнє до бінґо

Стильне майбутнє – саме таким бачить його автор-ірландець. У 2053 році правлять не технології, а розкішні штиблети та вишукані капелюхи. Тут пишуть листи на папері і слухають радіо, а престижність району визначає трамвайна лінія. У Боугані, місті на берегах однойменної річки, головними є стиляги – одягнуті зі смаком безпринципні бандюги, яких ніколи не мучить совість. Їхнє свавілля вже дістало простолюд. Боуган накриє зима на крові, бо ж треба якось збувати довгі холодні ночі.

Перестрибуємо у 26 століття та разом з науковцем реанімуємо старовинного кіборга зі звалища. Її звати Аліта і вона вміє битись, але геть не пам’ятає, ким була до того. Вона – носій втрачених століття тому технологій, тож нею хочуть заволодіти ті, хто змагається за владу. Що безпечніше: знайти колишню себе чи залишити все, як є. Та, схоже, в Аліти більше немає вибору. Ця книжка – новелізація видовищного футуристичного блокбастера Роберта Родріґеса, створена американською авторкою sci-fi та кіберпанку.

Бункер – постапокаліптичний роман, який веде нас під землю. Саме там на десятках поверхів вглиб від отруйного довкілля ховаються люди. Найгіршим покаранням для тих, хто провинився у Бункері, є вихід на поверхню, щоб протерти камери спостереження. Це називають очищенням. І з нього ще ніхто не повертався. Чи так тільки змушує думати таємничий відділ ІТ, який штучно блокує поширення інформації підземеллями. Нова людина на посаді шерифа спробує розібратись з цією таємницею.

Ця книжка аж ніяк не про роботів, які спочатку відберуть у нас роботу, а потім захоплять Землю. Автор звертає свій погляд у майбутнє, зосереджуючись на тому, про що не так давно ми навіть мріяти не могли. Містера О’Райлі недарма називають Оракулом Кремнієвої долини. Чи могли ми кілька років тому уявити службу таксі штибу Uber чи систему бронювання житла як Airbnb? Тім О’Райлі переконаний, що це – тільки початок великих змін, змін до майбутнього, у якому нам захочеться бути. Хоча хз, яким саме воно буде.

Робот, який рятує життя на безлюдному острові, – складно уявити? Це майбутнє, крихітко, і воно дивує. Роботицю Розі викинуло на берег після кораблетрощі, і місцеві сприйняли її насторожено і навіть вороже, адже ніколи не бачили подібного створіння. Та вона постійно вдосконалюється, щоб мирно з ними співіснувати. Стає мамою для гусеняти, якого вчить всього, що знає сама, та порятунком для інших звірят, коли на острів приходить біда. Безкорислива роботиця готова пожертвувати собою заради друзів.

Недалеке майбутнє, коли клонування стане більш-менш звичною справою. Геніальна піаністка Іріс Зеллін – невиліковно хвора, та вона не хоче йти з цього світу отак. Нарцисистична жінка вирішує залишити по собі ідеальну копію – та чи буде нею дівчинка Сірі, яка розповідає цю історію. Чи стане вона відображенням, повнокровною тінню матері, чи все ж окремою особистістю з унікальним набором рис та мрій. Чи мусить клон проживати життя так, як того хотів би «оригінал» – про це дискусійний футуристичний роман.

Завжди актуальна класика фантастики від Роберта Шеклі – майстра слова з неймовірним почуттям гумору та баченням майбутнього. Разом з його збіркою короткої прози ми подорожуємо новими світами, насолоджуючись красою відкритого космосу, та стикаємось з вже звичними людськими проблемами – прекрасне чтиво для тих, хто на порозі змін. «Пастка на людей» – з тих книжок, з яких варто починати знайомство з автором, а потім повертатись і щоразу бачити щось нове серед прихованих сенсів та натяків.

Смілива антиутопія, яка довго боролась за те, щоб бути опублікованою. Замятін змальовує суспільство тих, хто вижив після тривалої кровопролитної війни. Їх залишилось не так багато і вони сформували Єдину державу, де панують порядок та рівність, де стежать за кожним і кожного контролюють. Все вирішує математика: як працювати, кого любити і коли. Героєві Д-503 подобається такий уклад, адже в такому житті не буває неприємних сюрпризів, та з часом він розчаровується у Єдиній державі.

Ізраїльський історик та футуролог Ювал Ной Харарі, добре вивчивши минуле – процеси, взаємозв’язки та динаміку, зазирнув за лаштунки майбутнього і побачив, що нас чекає воістину дивовижне життя. Еволюція йде від людини розумної до людини божественної – наділеної особливими талантами та прозорливістю, яка візьме під контроль природні катаклізми та створить світ, у якому не буде місця війнам, голоду та епідеміям. Авторський виклад захоплює настільки сильно, що ви незчуєтесь, коли перегорнете останню сторінку цієї товстої книжки.

Довгоочікуване продовження саги «Хроніки Дюни» розповідає про післявоєнний час, мир після джигаду Муад’Діба. Початок правління Пола Атріда мав би стати затишшям, адже новий імператор запровадив лад рівності та свободи, та колись впливовим, а тепер упослідженим (хоча радше таким, як усі) родам не подобається цей уклад. Вони хочуть колишньої влади, прагнуть впливу, який мали раніше. Назріває бунт, а Месія Дюни першим побачить майбутнє, яке буде не в силах змінити.

У майбутньому хвороби та війни більше не визначають, скільки кому жити. Вічне життя – чому б і ні? Забрати життя може тільки жнець – така його доля та покликання. Сліпий жереб – і ти вже не живий, а мертвий. Ця історія про учнів женців – Сітру і Рована, які мають змагатись за роботу, про яку не мріють. Та відколи станеш учнем женця, то вже не можеш відмовитись. Той із них, хто все ж стане женцем має скосити іншого, та чи прагнуть вони такої долі і чи готові вибирати, кому перерізати нитку життя?

Те, що завжди залишається на периферії зору, зовсім близько, та водночас задалеко, щоб розгледіти. Ігри відчуттів, які ніяк впіймають у фокус щось невловиме. В кінці ХХІ століття позаземні істоти відвідали Землю, просканували її і так само раптово зникли. Що вони шукали? Чи щось знайшли? Чому так берегли своє інкогніто? Космічний шатл «Тезей» вирушає до кордонів Сонячної системи шукати «інших», щоб дізнатись, що їм було потрібно на Землі, та чому вони вирішили не контактувати з людьми.

Гайнемо на Місяць у компанії Філіпа Діка? У світі майбутнього, де за владу б’ються телепати та антителепати, це вже навіть не дивовижа. Ніхто не вмирає, а всього лиш вирушає до кріокамери, де снить століттями. Глена Рансітер, який протистоїть телепатичному шпигунству, разом з командою атакують противники. Чоловіка змушені законсервувати у кріокамері, та тим часом світ неначе починає втрачати весь свій високотехнологічний лоск. Чому час став текти по-іншому і що таке Убік?

Готові перевірити технології майбутнього? Кевін Келлі зібрав 12-тку тих, які диктуватимуть те, яким буде наше ХХІ століття. Штучний інтелект і віртуальна реальність вже перестали бути явищами з фантастичного кіно, хоч і ще й не стали нашими щоденними помічниками. Автор вже знає, які професії відійдуть у минуле, а які навпаки – злетять у топ. Вже зараз варто відслідковувати світові тренди та вчитись тому, що знадобиться за рік-два чи десять, і тут ви знайдете готовий список необхідних навичок та знань.

Роман польського фантаста розповідає про непростий період в існуванні людства, коли треба вибрати між пан або пропав. Корабель «Серце пітьми» зову на орбіті Землі, та чи чекає його хтось на рідній планеті? У майбутньому зникає межа між реальним та цифровим світом, віртуальна загроза може покласти край людству, яке так втомилось від змін, що вже немає за що триматись. Навала Сарани поглинає тих, хто втратив всі сенси та здався, бо вже не бачить сенсу протистояти. Чи, можливо, все ж варто зібратись з духом та дати бій?