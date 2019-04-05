Десяток весняних книжок, з якими почнеться квітень

Готові розквітнути не тільки календарно, а й прекрасним настроєм та фонтаном енергії? Маємо для вас десятку книжок щойно з друкарень, які надихають, заряджають і штовхають рухатись вперед.

Його портрет – один із найвпізнаваніших у світі – прикрашає найвідомішу купюру. Хто він – один із отців-засновників Сполучених Штатів? Бенджамін Франклін був не тільки Політиком з великої літери та неабияким мислителем, він видавав книжки, займався благодійністю, конструював винаходи, якими ми користуємось й досі, а ще писав вірші (але вони були не дуже). Ґрунтовне дослідження Волтера Айзексона – новий погляд на одного з батьків американської демократії.

Реальність довкола культового режисера Станісласа Кордови викриваляється, вигадка стає правдою, а в правду надто важко повірити. Журналіст Скотт Макґрет береться розслідувати загибель Александри Кордови разом з випадковими спільниками. Він хоче побачити за тінню доньки геніального батька, а натомість стикається з магією, фантасмагорією кадрів та обірваних свідчень. Нуарний роман, який перенесе вас по той бік «нічного кіно», де ховаються найбільші таємниці та страхи.

Нова багатотомна історія від батька «Бартімеуса». Лондон наповнюють паранормальні істоти, які шкодять місцевим. Виникає чимало агенцій, які мають покласти край свавіллю духів. Одне з таких бюро – «Локвуд і Ко», яким керує харизматичний Ентоні Локвуд. Чи вдасться йому з колегами Джорджем та Люсі розкрити таємницю однієї з найвідоміших будівель британської столиці і подолати Сходи, що кричать та втрапити до Червоної Кімнати? Вас чекає напружене пригодницьке чтиво з оберемком таємниць.

Щось новеньке – коротка проза від Макса Кідрука. «Заради майбутнього» – історії різних років, серед яких і жахи, і містика, і техно, і гумор. Вони читаються то в шаленому темпі, то змушують зупинятись, переосмислювати і тільки тоді вирушати далі. Десятка оповідань – нерівних, несхожих – мозаїка прийдешнього. Гостра проблематика поєднається жартами, надприродне з тим, що можна пояснити науково, – все заради майбутнього. І поки ви читаєте цю книжку, Макс пише новий захопливий роман.

«Пастка на людей» – збірка знакових оповідань від відомого фантаста з чудовим почуттям гумору та яскравим стилем. Мандрівка у майбутнє, політ у космос, тексти, від яких захоплює дух. Шеклі не зосереджується тільки на вигаданих картинках того, що може бути, він зачіпає важливі проблеми людства, які не зникають через століття, поєднуючи фантазію і гуманістичну філософію. Шеклі часто перечитують, тому його вважають одним із найвпливовіших класиків світової фантастики.

П’янкий та тягучий шпигунський роман, хоча це радше історія однієї пари: іспанки Берти та її коханого Томаса, іспанця з британським корінням. Завербований під час навчання в Британії, він повернувся зовсім іншим. Роздвоєння душі через постійні прикриття та таємниці – чи не зруйнує це шлюбу, який виріс зі шкільної закоханості. «Берта Ісла» – не тільки про долю таємного агента, це – портрет епохи, помережаний спогадами про минуле Мадриду та Іспанії, та сімейна мелодрама.

Ця книжка – перша частина шалених пригод трьох підлітків: винахідника, комп’ютерного генія та дівчинки з надсилами. Вони стають друзями з першого дня у новій школі. Діти кидають виклик загадковій банді «Невидимих», яка грабує банки у Варшаві, не залишаючи слідів. Поліцейським не вдається спіймати зухвальців, а ця трійця зможе, адже вони знаходять спільну мову з привидами і навіть НЛО, а допомагає їм у цьому потужний штучний інтелект Манфред.

«Хованки з хижаком» відкриває серію про розслідування науковця-біолога Тео Крея. Проводячи дослідження у Монтані, чоловік дізнається, що його колишню студентку позбавив життя кровожерний ведмідь-ґризлі. Тео не вірить в це і проводить паралельне розслідування. Він виявляє, що у Монтані людей зникає більше, ніж будь-де у США. То все ж таки не ведмідь, а холоднокровний вбивця? Озброєний низкою розрізнених даних і лопатою Тео мусить підтвердити свою здогадку і не стати наступною жертвою.

Нова авторська редакція улюблених романів, які тепер оселились під однією весняною обкладинкою. Жіноча дружба – чи є вона, яка вона? Чотири подруги знаходять дивовижу, яка здається просто цяцькою, а, проте, вміє виконувати бажання, та тільки найщиріші і найпотаємніші. Як вона впливає на їхні життя? Чи здійснення мрій – це завжди добре? І до чого тут славетний Пінзель, майстер динамічної скульптури, чиє життя оповите легендам? Як може митець з XVIII століття змінювати життя людей з ХХІ століття?

Цю книжку шведського політолога та економіста визнали однією з найкращих книг 2016 року у сфері економіки, адже вона охоплює безліч аспектів та робить сміливий прогноз. Юхан Норберг проаналізував дані ООН, Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я та розмірковує про те, які кроки потрібно робити далі для подолання бідності, припинення війн та насильства, згладжування соціальної нерівності. Майбутнє з прогресом, яке він передбачає, хочеться чекати з нетерпінням.