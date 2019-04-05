Навіщо виборцям їхні аналізи

Як кандидати у президенти здавали аналізи . Невже вам і справді це цікаво? Зробіть глибокий вдих, приведіть себе до тями і ще раз запитайте: "Мені і справді це потрібно знати? Мені це допоможе зробити вибір 21 квітня?". Принаймні на одне з цих питань відповідь точно “ні.”

Фото: EPA/UPG

То чому ж ми стали глядачами у цьому спектаклі і вже запаслись попкорном?

Хіба у нас був інший вибір? Кандидатів лише двоє – ще два тижні вони формуватимуть порядок денний. Навіть коли відмовчуватимуться, вони гратимуть з нами.

Треба зізнатися: ми хотіли дебатів. Ми – це три чверті українців, які вважають, що кандидати перед другим туром повинні дебатувати. Згідно з законом, дебати має організувати “Суспільне” у своїй студії.

Тому було дуже легко повірити у всі ці заяви про “йде на дебати”. Стадіон, так стадіон. Але їхня мета не дебати, вони уникають розмови як такої. Аналізи й онлайн-батли – це те, що ми обговорюємо замість того, аби ставити запитання, аби зрозуміти плани кандидатів на державу.

Але, Володимиру Олександровичу та Петре Олексійовичу, не думайте, що ми так просто забудемо питання, на які ви досі не відповіли.

Наприклад, ви, Петре Олексійовичу, як часто даєте добро своєму соратнику Ігорю Кононенку на освоєння енергетичного ринку?

Ми пам'ятаємо, що жодного із фігурантів справи про розкрадання в “Укроборонпромі” не взяли під варту. До речі, як там і де поживає тато і син Гладковські?

Ви так часто називали своїх конкурентів на виборах “руками Кремля”, але вас геть не турбує, що родина одного з керівників розвідки Сергій Семочко має російське громадянство та бізнес у Криму. А ваші стосунки з Віктором Медведчуком?

Скільки Рінат Ахметов заробив на Роттердам+?

Невже без підтримки двох Геннадіїв – Труханова і Кернеса – вам складно було обійтися?

Фото: EPA/UPG

Ми пам'ятаємо, що це ви, пане президенте, підписали зміни до закону “Про протидію корупції”, який зобов‘язав антикорупціонерів подавати електронні декларації.

Перед нашими очима ще й досі світлини Каті Гандзюк з лікарні. Це призначені вами генпрокурор та голова СБУ з підконтрольними їм відомства досі не змогли відповісти, хто замовив Катю Гандзюк. Це ви покриваєте голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, якого називають серед замовників нападу на неї?

Ми пам'ятаємо і Павла Шеремета. А ви?

До Зеленського у нас не менше питань. Наприклад, коли ви припините від нас ховатися? Володимире Олександровичу, 31 березня ви називали себе “відкритою людиною”. Та на інтерв'ю до журналістів не поспішаєте. Зайняті зніманням нового відео блогу?

Хто ухвалив рішення балотуватися – ви чи Ігор Коломойський? І який з олігархів вас першим привітав з перемогою у першому турі? Канал “1+1” стане вашою прес-службою у разі перемоги?

Може, розкажете, хто з політиків уже прибіг вам бити поклони? Або хоча б покажіть свою команду. Як будете призначати голів ОДА? Через онлайн-голосування? Тоді думка пенсіонерів може бути не врахована.

Ви сам себе бачите головнокомандувачем? Так будете говорити з Путіним до повернення окупованих територій чи ні?

Ми хочемо запитати у вас обох: слово “олігарх” колись зникне з українського політичного ландшафту?

Петре Олексійовичу та Володимире Олександровичу, у нас до вас дуже багато питань. Не сподівайтеся, що ми про них забудемо, поки ви здаватимете аналізи. Дайте нам на них відповіді у студії Суспільного мовника 19 квітня.