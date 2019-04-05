Зеленський-президент та можливі сценарії розвитку подій

Можлива перемога Володимира Зеленського на президентських виборах видається багатьом катастрофою для країни та може стати свідченням повного фіаско теперішнього правлячого класу. Разом з тим, такий можливий результат є відображенням ситуації в суспільстві та підтвердженням універсального антиелітарного тренду, що шириться країнами світу.

Фото: instagram/zelenskiy_official

Чи може перемога Зеленського привести до кардинальних системних змін в українському суспільстві? Як на мою думку, існує безліч сценаріїв розвитку подій, як негативних так і позитивних для країни. Зупинюсь на деяких з них.

Перший: звичний. Новий очільник держави піде по протоптаній попередниками стежці, пристосувавши під себе існуючу систему та дещо модернізувавши зовнішній антураж. Роздасть шматки державного майна для прогодування свого оточення та поміняє «улюблену дружину» з числа олігархів, повернувши одного з претендентів на цю роль з екзилі. І тоді витівки його попередника покажуться нам квіточками, а його перебування при владі може бути не довгим та закінчиться безславно.

Другий: професійний. Уявимо, що Зеленський сформує високо професійну команду, метою якої буде проведення реформ задекларованих під час Революції Гідності. В силу своєї недостатньої компетенції, він змушений буде покластися на цю команду і ми можемо стати свідками швидких перетворень. Умовою цього сценарію є наявність своєї фракції в парламенті, яка сформує уряд та запропонує прем`єр-міністра-реформатора. Це можливо тільки через розпуск парламенту та дострокові вибори або прийняття діючим парламентом нового закону про вибори та перемоги президентської політичної сили на виборах восени. В разі реалізації цього сценарію, Зеленський може стати президентом при сильній команді і провести реформи, які змінять країну.

Третій: закулісний. Він можливий, якщо новий президент, при посередництві персонажа, вплив якого на Зеленського озвучують багато оглядачів, вступить в домовленості з Юлією Тимошенко. Тоді ми будемо мати однопартійну систему, президента Вову при канцлері Юлії Володимирівні та відновлення інтересів відомого персонажу в Україні. Хоча зовні все буде виглядати пристойно: нова Конституція, Новий курс, Суспільний договір, розквіт патерналізму, що може на якийсь час задовольнити частину електорату.

Четвертий: конституційний. П. Порошенко не та людина, яка, навіть в разі програшу, відступить без бою. Тому, ще одним вірогідним сценарієм, можуть бути зміни Конституції діючим парламентом, з метою перетворення України на парламентську республіку та призначення Порошенко головою уряду. В разі реалізації цієї ідеї, ми будемо мати президента Вову при прем`єр-міністрі Петрі Олексійовичі та збереження діючої системи, схем збагачення та кланів. Труднощів з втілення цього сценарію дуже багато: знайти 300 голосів в парламенті, виграти вибори. Та воно того варте. Тому, думаю, хлопці за ціною не зупиняться.

П'ятий: силовий. Відсторонення новообраного президента силовим способом. Вірогідність цього сценарію не велика, а наслідки, при реалізації, можуть бути катастрофічними для країни. І це не залежить від того хто піде на ці дії і яка буде мотивація. Зовнішньополітична ізоляція, агресія Росії, громадянська війна, розкол раїни - це та ціна, яку треба буде заплатити.

Приведені сценарії не є вичерпними, а їх вірогідність значно різниця. Головною умовою втілення в життя хоч одного з них є перемога В. Зеленського в другому турі виборів. А це ще з області вірогідності. Але судити про можливі сценарії ми зможемо вже тоді, коли кандидат назве ключових членів своєї команди. Ну що ж, чекаємо.