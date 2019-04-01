Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира

Традиционно в ночь выборов журналисты «распределяются» между штабами ключевых кандидатов: организовывают прямые включения, собирают комментарии, стараются максимально передать царящую там атмосферу. Нынешняя гонка – не исключение. С одной лишь поправкой. Есть в стране кабинет, в стенах которого в ночь выборов формально ничего не происходит, но именно тут мониторят – от начала и до конца – весь процесс, обрабатывается ключевая информация, при необходимости – принимаются оперативные решения. Не говоря уже о любопытных телефонных звонках и эксклюзивных комментариях. Заглянуть сюда, хоть глазком, было бы любопытно всякому представителю СМИ. У LB.ua получилось. В восемь вечера воскресенья – аккурат к закрытию участков, когда официально обнародуются результаты экзитполов – мы встретились с главой МВД Арсеном Аваковым на его рабочем месте. Несмотря на всю драматичность момента, он совершенно спокоен, можно даже сказать расслаблен. Рядом – один из ближайших соратников, также – пресс-секретарь. Все вместе смотрим экзитполы . И хотя данные ненамного отличаются от цифр, «подпольно» поступавших на протяжении дня, первые выводы важны. Ими-то Аваков и делится с LB.ua. Также говорит о специфике работы МВД в предвыборный период, кибер-атаках, впечатлениях от личности Владимира Зеленского, дальнейших перспективах политиков Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Фото: Соня Кошкина

Итак, ваши оценки первых результатов. Они совпали с ожиданиями?

Я по-прежнему не комментирую результаты конкретно каждого из кандидатов. Я смотрю на результаты с точки зрения процедуры: удалось ли нам, в МВД, соблюсти все, что требовалось?Да, в день голосования у нас было 2319 обращений, возбуждено 47 уголовных дел: незаконная агитация, фотографирование заполненных бюллетеней, попытка выноса, подкуп избирателей и так далее. Зафиксировано три факта подписанных, но не заполненных протоколов подсчета голосов – 50 округ (Доброполье), Барышевка (Киевская область) и с. Мирное Беляевского района Одесской области.Однако, в целом можно сказать, что волеизъявление прошло спокойно, мы смогли обеспечить достаточно высокий уровень безопасности. Теперь важно провести грамотный подсчет голосов и не допустить столкновений и беспорядков.

Уже есть предположения что, беспорядки/столкновения возможны? Или даже конкретная информация?

Нет, в целом по стране – нет. Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. Включая ребят из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК.

Кто они и что там делают?

Их наняли охранять сцену.Однако анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации.

Подготовка МВД ко второму туру будет ли как-то отличаться от подготовки к первому? Возможно, с оглядкой на результат.

В целом – нет, не будет. У нас есть отработанный механизм, который хорошо себя показал сегодня. Единственное отличие: постараемся помочь бОльшему числу полицейских взять открепительные талоны, чтобы они получили возможность голосовать по месту несения службы. К сожалению, сегодня с этим были накладки.

Фото: EPA/UPG

В нашем последнем интервью вы говорили, что киберугрозы – одни из ключевых на выборах.

Вот – краткий отчет «киберов» (зачитывает из телефона, – С.К.): «По состоянию на 19 часов по линии ЦИК наш мониторинг выявил несколько попыток сканирования уязвимости веб-сервера ЦИК, что может свидетельствовать о попытках его взлома. Мы установили, с каких IP исходят эти попытки – они расположены и в России, и в Киеве.Что касается киевских IP, мы предполагаем, что это какие-то взломанные роутеры, и мы их, естественно, локализуем. Мы взаимодействуем с системными администраторами ЦИК для блокировки этих IP-адресов, занимаемся их идентификацией. Кроме того, мониторим внутренние сети ЦИК - проверяем любую активность».Вот так. Хотя мы предполагаем, что, если какая-то атака будет, она будет предпринята в момент подсчета голосов.

Ок, как насчет обеспечения сохранности бюллетеней на этапе перевозки их в центр?

У нас нет оснований полагать, что этот процесс вызовет сложности.Сценарий действий выписан очень четко. Да, человеческий ресурс для этого предельно ограничен, но мы сумели его выделить.Кстати, хочу подчеркнуть, что все предвыборные и выборные дни полиция занимается не только выборами, но и выполняет обычные свои функции. Так, сегодня в столице мы задержали 600 кг героина, крупнейшая партия в истории Украины! То есть, мы сумели так распределить ресурсы, что обеспечиваем эффективность по всем позициям.И это при том, что по сравнению с 2014 годом, численность полиции сократилась на 30 тысяч человек и нам действительно сложно закрывать все участки работы. Полагаю, нужно ставить вопрос об увеличении штата тысяч на десять хотя бы – должно быть не 140 тысяч, как сегодня, а 150.

Ну, это вопрос к новому бюджету

Да, прежде всего.

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Вопрос не министру – гражданину. Очевидно, у вас были свои собственные симпатии. Без конкретизации фамилий, можете ли сказать, что результат первого тура вас разочаровал? Ну или нет, не разочаровал…

Вы знаете, я человек довольно эмоциональный. Тем не менее, по данному вопросу мне удавалось держать свои эмоции под контролем довольно длительное время. Пожалуй, придержу их еще на три недели.

Разочарование есть?

Нет, точно нет. А мои личные симпатии-антипатии скрашиваются тем, что сам процесс (волеизъявления, – С.К.) прошел довольно спокойно. Мы приложили к этому серьезные усилия и вот – результат.

Фото: EPA/UPG

Чем вы объясняете столь малую разницу между вторым и третьим местом?

Думаю, здесь повлияли технологии, а также взаимные разоблачения по «сеткам» и наличие «технических кандидатов». С этим надо что-то делать. В первую очередь на законодательном уровне.

…Давайте зафиксируем тот факт, что наш разговор записывается в момент, когда объявляются экзит-поллы. Я обратил внимание, что 20-25% людей на выходе с участка отказывались отвечать (на вопрос, за кого они голосовали – С.К.). Я не знаю, что скрывают в себе эти 25%. Как правило, отказываются комментировать, те, кто голосует за оппозицию. Поэтому при разнице в 4% между вторым и третьим местом правильнее подождать протоколов с «мокрыми печатями».

Если разница будет сокращаться и остановится на уровне погрешности – вот здесь, да, может начать искрить.

Штаб Порошенко просто слюной исходил, обвиняя вас в подыгрывании штабу Тимошенко с «сетками».

Борьба с фальсификациями – это всегда в первую очередь борьба с фальсификациями со стороны власти, ведь у оппозиции – в силу ее положения – намного меньше возможностей для этого.

Впрочем, тем кто обвиняет нас в «подыгрывании», стоит сначала посмотреть реальную статистику, публикуемую нами ежедневно на протяжении всей кампании: по факту около 65% дел по фальсификациям связано со штабом Порошенко, 35% – Тимошенко.

Каким вам видится второй тур?

Думаю, два фаворита попробуют заключать альянсы, позволяющие им привлекать голоса других кандидатов – не прошедших во 2-й тур.

Что же касается непрошедших, то произойдет условное разделение на провластных кандидатов и оппозиционных. Так или иначе они сегментируются по этим двум позициям.

Вы бы советовали Юлии Тимошенко поддержать кого-либо?

Я не буду ничего советовать ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Зеленскому. Я буду им всем помогать с точки зрения обеспечения их прав на выборах. Но не более.

Каждый из них представляет не только себя, но и свою партию, и думает, в том числе, и о партийной перспективе на парламентских выборах. Думаю, по итогам первого тура, произойдет некоторая коррекция наших ожиданий перед парламентскими выборами.

Фото: Анна Стешенко

Считаете, у Ляшко и Гриценко появилась перспектива прохождения в парламент?

Все возможно. Появились феноменальные цифры, например, у господина Смешко. Скажу так: у одних феноменальные цифры неожиданно появились, а у других их почему-то не оказалось.

Очевидно, что к Зеленскому перешла часть бело-голубого (имеются в виду прежние избиратели Партии регионов, – С.К.) электората.

К Зеленскому перешла часть электората, который я называю русскоязычными патриотами. Они искали для себя кандидата, который отвечал бы именно их запросу, и они нашли его. Это – одна из причин, почему у него такие высокий уровень доверия.

Закрытые данные экзитполов, которые появлялись в течение дня показали: поддержка Зеленского выросла после 16.00 – когда пошла голосовать молодежь. До этого времени голосовала «ненависть к власти».

Согласен абсолютно.

Что должен сделать Зеленский и что – Порошенко, чтобы победить во втором туре?

Они должны быть честными. Кто будет более искренен с людьми, тот и станет Президентом.

Сейчас активно обсуждается вариант развития событий, когда Тимошенко поддержит Зеленского в обмен на пост премьер-министра. Насколько, по вашему мнению, это вероятно?

Ничего об этом не знаю. Думаю, каждый из них будет думать о собственной парламентской перспективе.

Фото: offshoreview.eu

Изменения избирательного законодательства перед парламентскими выборами возможно? (Это якобы было одним из ключевых пунктов договоренностей Тимошенко и Зеленского, которые, впрочем, оба опровергли, – С.К.).

Разве что в каких-то точечных моментах – изменение проходного барьера, правила образования блоков, например. Но в кардинальные изменение – вроде введения полной пропорционалки или двухтурового голосования – я не верю.

Что будет с ВР после президентских выборов?

Парламент сперва «переварит» происходящее. Потом посмотрит на то, какие принципы провозгласит новоизбранный президент, и в зависимости от этого останется работать прежняя коалиция или образуется какая-то «техническа-переходная». Третий вариант – новый президент сформирует новую коалицию.

Как он это сделает, учитывая, что состав парламента старый?

А вы вспомните, сколько времени понадобилось Раде после Майдана, чтоб перестроиться и как тогда за ключевые решения собирали по 300 голосов.

Какой будет позиция «Народного фронта»?

Решения пока нет. Но оно будет приниматься.

«НФ» не жалеет, что Арсений Яценюк не пошел на выборы?

Чего нам жалеть-то? «Народный фронт» еще скажет свое слово. Партия будет принимать решение в интересах развития страны, а не в интересах какого-то конкретного кандидата. Если новый президент будет провозглашать тезисы, с которым нельзя согласиться, то…

То вы уйдете в отставку с поста министра?

Это разные вещи – партия «Народный фронт» и отставка с поста министра!С политической точки зрения, отставка развязывает руки. Сейчас они у меня связаны. Будь я политиком «в чистом виде», наше интервью было бы куда интереснее и острее.Но я – министр, я наделен определенными функциями и выполняю их. По результатам того, как мы прошли первый тур, у меня есть некоторое – временное, безусловно – удовлетворение от этой функции, ведь нам удалось справиться с тяжелейшей задачей.

Фото: Макс Левин

Ранее вы говорили, что общались и общаетесь со всеми кандидатами. В том числе, с Владимиром Зеленским. Возможно, вы знали его ранее; возможно – познакомились лишь сейчас, в любом случае, меня интересует какое эмоциональное впечатление он на вас произвел? Вот, как человек? Что можете о нем сказать?

Порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости. Готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании, это значит, что он готов делегировать полномочия.Однако, тут возникает вопрос: сможем ли мы – украинское общество- предложить то качество элиты, которой реализацию таких полномочий можно поручить?

Ведь если он делегирует полномочия негодяям – как это происходит в некоторых сериях «Слуги народа» – это будет очень плохо для страны. Если очередным экспатам – тоже не выход…

Сможет ли наше общество предложить тот уровень менеджмента и специалистов, которые будут отвечать интенциям?У него же взгляд на процедуры немного идеалистический. Он точно знает, что из точки А надо прийти в точку Б, и я с этим готов согласиться. Но проблема в том, как пройти этот путь. Зачастую если идти в лоб, то врежешься в стену или разобьешься. Поэтому нужно выбрать правильную траекторию – и тут должны работать компетентные и честные специалисты.

Думаете ли вы, что при Зеленском Украина станет полноценной парламентско-президентской республикой?

Вы так говорите, как будто его уже избрали… Он всего лишь один из кандидатов. Еще голоса в первом туре не подсчитали, а вы уже списали со счетов Тимошенко и Порошенко Не торопитесь – впереди еще жесткая борьба, второй тур!

У Тимошенко есть политическое будущее?

Считаю, что есть – у нее есть стабильно высокая поддержка миллионов людей.

Будет ли 2й тур выборов жестче первого?

Учитывая поляризацию кандидатов, безусловно! Учитывая те жесткие реплики, которыми обменялись в адрес друг друга Порошенко и Зеленский, стоит ожидать витка обостряющей политической риторики. И тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии – и мы в МВД ее обеспечим!