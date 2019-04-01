ЗЕвечеринка

“Национальный экзитпол” показал победу Владимира Зеленского в первом туре . Причем победу значимую: ЗЕкандидат сам набирает столько, сколько его ближайшие конкуренты вместе. Победу Зеленский праздновал в штабе центра “Парковый”, более известном как “вертолетная площадка Януковича”.

Барная стойка с десятками бутылок алкоголя, велюровые диваны, массивные охранники – натурально из фейс-контроля. В ночном клубе конгрессно-выставочного центра “Парковый” атмосфера непринужденно-расслабленная. Диджей крутит ненавязчивую танцевальную музыку, гости и журналисты выпивают французское мерло или итальянское просекко, проголодавшиеся закусывают картошкой фри, овощами гриль или куриным шашлыком. Если мерло, просекко и пиво подают бесплатно, то за коктейли придется платить. Бесплатно здесь можно еще и поиграть в настольный футбол, а по пинг-понгу устраивают мини-чемпионат и победителя ждет сюрприз.

Весь этот антураж больше напоминает гламурную светскую тусовку, нежели штаб кандидата в президенты. В конце-концов в обоих случаях это праздник, как окажется в восемь вечера.

Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

Пре-пати официально начиналась с 10 утра, но кульминацию ждали ближе к 20 вечера. В это время объявляли результаты экзит-пола. До того в штабе можно было встретить квартальщиков и политиков, публично поддержавших Зеленского, – бывшего министра финансов Александра Данилюка, нардепа Сергея Лещенко, экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса. Они то и общались с прессой, пока главный кандидат занимался чем-то, наверное, более важным.

Данилюк в разговоре с журналистами убеждает, что Зеленский ему ничего не обещал, а консультирует его лишь из желания улучшить жизнь в стране. То, что у Зеленского нет опыта в политике, экс-министра не смущает. “Президент – лидер нации. Большая часть того, что он может сделать, зависит от его команды”, – считает Данилюк.

Фото: Макс Левин

Около 17 часов нардеп Мустафа Найем пишет в соцсетях, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Консультанты-наставники Зеленского не понимающе пожимают плечами.

“Вы сами в это верете? Я в это не верю, я считаю, что это не имеет смысла, пока нет результатов голосования”, – отвечает на вопрос LB.ua Сергей Лещенко.

Слухи развенчаются, когда кандидат в президенты появится в штабе. “Ни с кем не собираюсь объединятся. Этот какой-то фейк”, – ответит Зеленский.

Опровергает разговоры об объединении и Тимошенко, которая уверена, что будет не дружить,а конкурировать с Зеленским.

Фото: Макс Левин

Поскольку к неуловимому кандидату в президенты журналистам не пробраться, отдуваться приходилось штабистам – главе зеленого штаба Ивану Баканову, политтехнологу Дмитрию Разумкову и главе Зекоманды Александру Корниенко. К ним выстраивались очереди из журналистов, жаждущих хоть заполучить крошки хотя бы какой-то информации и ответов.

К примеру, когда уже Зеленский представит свою команду? И представит ли до выборов вообще? Разумков говорит, что некоторых все-таки планируют показать миру перед вторым туром, а глав госадминистраций будут утверждать через конкурсы.

Фото: Макс Левин

Дмитрий Разумков эмоционально реагирует на вопрос об отсутствии политического опыта у Зеленского и убеждает, что в нынешней системе это скорее плюс для кандидата.

“Такой политический опыт, которым обладают наши оппоненты, нам не нужен. Потому что этот политический опыт направлен на получение огромных дивидендов в сторону этих политиков, но в сторону общества”, – считает Разумков.

Иван Баканов считает, что менеджерского опыта Зеленского предостаточно для руководства страной. “Он очень образованный человек, много читает, ездит по миру и видит, как некоторые процессы происходят на Западе. Он построил с нуля бизнес”, – подчеркивает глава штаба.

По словам Баканова, Зекоманда рассматривает возможность объединить усилия с другими кандидатами из первого тура. “Я думаю, Владимир Александрович раздумывает о каких-то союзах. Это в принципе нормально, когда человек о чем-то договаривается, пытаясь сшить страну для того, чтобы у нас была легитимная власть. Потенциальные союзы – с любыми силами. Вопрос в том, вокруг чего вы объединяетесь”, – говорит он. Главным вызовом второго тура Баканов называет необходимость за три недели найти 280 тысяч членов избирательных комиссий.

Раздражаются в штабе и от вопроса о Коломойском. Политтехнолог Разумков убеждает, что олигарх получит по заслугам (какими бы они не были). “Не должно быть разницы – это олигарх Коломойский или учительница Марья Ивановна – все перед законом должны быть равны. Если Коломойский должен за что-то отвечать в рамках действующего законодательства - я вам могу гарантировать, президент Зеленский влиять ни на правоохранительные органы ни на судебною систему, чтоб кого-то отмазать - не будет”, – уверяет Разумков.

Фото: EPA/UPG

Король вечеринки появляется в штабе (по крайней мере в той его части, которая предназначена для журналистов) без двадцати восемь. Как и было обещано, сюрприз достался победителю мини-чемпионата по настольному теннису. Его выиграл журналист РБК-Украина Влад Красинский. 11:10 в его пользу. Зеленский в качестве приза пообещал дать интервью РБК-Украина.

Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

После игры Зеленского оцепляют охранники и пытаются отделаться от назойливых журналистов. Кандидат должен пройти в пресс-центр до 20:00.

Иностранным журналистам удается прорваться сквозь невозмутимых охранников и спросить о первоочередных задачах и главных проблемах.

“Коррупция – самая большая проблема в Украине. Вторая самая большая проблема в Украине – война”, – отвечает Зеленский на английском, правда после того, как ему помогли перевести вопрос.

Фото: Макс Левин

Вместе с журналистами и охранниками Зеленский доходит до зала, где установлены огромные экраны. В эфире телеканала “1+1” с минуты на минуты огласят результаты экзит-поллов. Кандидат внимательно смотрит на экран – как-только часы пробили 20:00, появляются первые результаты. У Зеленского 30,1%, у действующего президента – 18,5%. В зале раздается оглушительный крик. Владимир целует свое жену Елену (она в красном брючном костюме). На глазах его на минуту появляются слезы. Он быстро оправляется и принимается благодарить свою команду, журналистов и троллить президента.

“Экзитполов много – победитель один. Хочу поблагодарить всех украинских, которые голосовали сегодня “не по приколу”, – говорит Зеленской.

Его общение с прессой длится три минуты. Он успевает ответить, что не пришел на дебаты на “Суспильне”, потому что был занят концертом в “Броварах”, и о том, что будет поддерживать европейский курс. Видимо, спешил на эфир к каналу “1+1”.

Фото: Макс Левин

Охранники снова ловко берут Зеленского в оцепление и протискивают к выходу. Умудряется пробраться к кандидату российский канала “Дождь”.

“Все “старички”, как только что-то у них не получается с рейтингами – сразу начинается какое-то противостояние. Что могу сказать: старые методы. Поэтому и не хочется с ними… честно говоря, видеть всех этих людей в будущем нашей страны (не хочется)”, – ответил Зеленский на вопрос о неизвестных людях возле ЦИК Зеленский.

Фото: Макс Левин

Зеленского провожают к выходу из клуба и закрывают двери перед носом у журналистов. Но охранники избавляются не только от прессы, не пропускают даже соратников Данилюка и Лещенко.

– Увидимся через пять лет, – шутит Лещенко.

Когда дверь таки открывают, Зекоманда идет в ту часть здания, куда простых журналистов не пускают. Видимо, там и проводит большую часть времени Зеленский.

Фото: Макс Левин

Хотя брифинг был запланирован на 20:30, Зеленский выходит к прессе в 22:30. В этот раз пресс-конференция длится пять минут.

Зеленский вначале возмущается заявлению Порошенко о марионетке Коломойского. “У меня только один вопрос, я думаю, что он увидит это. Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?”, – попросил Зеленский передать вопрос Порошенко.

На брифинге он обещает до конца второго тура представить свою команду. Уверяет, что не боиться прессы и готов к дебатам с Порошенко. “Я хочу, чтобы все журналисты поняли, что я открытая личность, открытый человек. Я готов к любому интервью, у меня просто очень мало времени в жизни”.

В случае проигрыша Зеленский обещает: Майдан собирать не будет. После короткого брифинга Зеленского снова спасают охранники.

31 марта он больше к журналистам не выйдет.

Фото: Макс Левин

Обе “прес-конференции” Зеленского были похожи на забеги на короткую дистанцию: пришел, увидел, убежал.

После Зеленского журналистов разогревают викторинами и музыкальными конкурсами. В программе стендап комика Валерия Жидкова. Шутки типа “Говорят, когда снится дерьмо, то это к деньгам. Представляете, какие у Петра Алексеевича однообразные сны?” вызывают хихиканье, но не смех. Не рассчитал целевую аудиторию.

Уже в полночь к журналистам еще раз выходят представители штаба. Рассказывают о своей работе на участках. В целом ходом выборов довольны. Предварительные подсчеты зеленого штаба дают Зеленскому наименьший результат среди всех экзит-поллов – 25%. Зато у Зекандидата гордятся, что он победил в большинстве регионов.

Фото: EPA/UPG

Это была его вечеринка.

Танцевать придется нам.