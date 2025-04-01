Арахамія заперечив нараду в президента стосовно виборів і запевнив, що жодної підготовки немає

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заперечив проведення в Офісі президента зустрічі на тему підготовки до виборів, про яку днями писав журнал The Economist. У коментарі Суспільному депутат запевнив, що вибори в Україні зараз не готують.
За його словами, "ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться". Він нагадав про згоду усіх депутатських фракцій і груп на те, що вибори мають відбутися не раніше ніж через пів року після завершення воєнного стану.
"І в принципі, наша позиція не змінилася після того", – сказав він.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі Суспільному сказала, що наради за участі фракції щодо виборів не було. Джерело у ВР, наближене до Зеленського, з приводу проведення наради відповіло Суспільному: "Мені про це невідомо".
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зі свого боку сказав, що підготовка до виборів після завершення воєнного стану вимагатиме ухвалення окремого закону – про особливості проведення повоєнних виборів.
Якби не повномасштабна війна, президентські вибори в Україні мали би відбутися ще торік, у 2024. Але воєнний стан забороняє проведення виборів. Для того, аби це змінити, знадобилися би зміни до Конституції та інших законів.
- У січні Володимир Зеленський казав, що вибори відбудуться в рік закінчення воєнного стану та пояснював, що проведення виборів до завершення війни потребує розв'язання питань із тим, як голосувати військовим та біженцям, та змін до законодавства.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?".
- Україна і Росія за сприяння США намагаються домовитися хоча би про часткове припинення вогню – по енергетиці та в Чорному морі – щоб закласти основу для подальшої домовленості повного припинення обстрілів. Але росіяни, як і завжди, порушують взяті на себе зобов'язання і звинувачують при цьому українців.
- За даними медіа, Дональд Трамп хотів би, що повне припинення вогню запрацювало до 20 квітня – Великодня.
- The Economist стверджує, що минулого тижня президент України нібито зібрав нараду стосовно проведення виборів, і що влада прагне влаштувати їх уже в липні. У матеріалі є коментарі декількох політиків, зокрема Петра Порошенка, який вважає, що вибори влаштують цього року.