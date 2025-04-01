Арахамія заперечив нараду в президента стосовно виборів і запевнив, що жодної підготовки немає

Керівник фракції СН стверджує, що зараз до виборів ніхто не готується.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заперечив проведення в Офісі президента зустрічі на тему підготовки до виборів, про яку днями писав журнал The Economist. У коментарі Суспільному депутат запевнив, що вибори в Україні зараз не готують.

За його словами, "ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться". Він нагадав про згоду усіх депутатських фракцій і груп на те, що вибори мають відбутися не раніше ніж через пів року після завершення воєнного стану.

"І в принципі, наша позиція не змінилася після того", – сказав він.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі Суспільному сказала, що наради за участі фракції щодо виборів не було. Джерело у ВР, наближене до Зеленського, з приводу проведення наради відповіло Суспільному: "Мені про це невідомо".

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зі свого боку сказав, що підготовка до виборів після завершення воєнного стану вимагатиме ухвалення окремого закону – про особливості проведення повоєнних виборів.

Якби не повномасштабна війна, президентські вибори в Україні мали би відбутися ще торік, у 2024. Але воєнний стан забороняє проведення виборів. Для того, аби це змінити, знадобилися би зміни до Конституції та інших законів.