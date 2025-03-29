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ЄС: поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен пропонувати їх

Генсекретар ООН Антоніо Гутерреш також підтвердив, що влада в Україні легітимна. 

ЄС: поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен пропонувати їх
Президент Євроради Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

У Євросоюзі відреагували на заяву російського диктатора Путіна про "тимчасове зовнішнє управління" в Україні.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Володимир Зеленський був легітимно обраний, демократично обраний, і поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен пропонувати їх", - наголосила Паула Піньо.

В свою чергу, речниця Єврокомісії Аніта Гіппер наголосила, що ЄС концентрується не на виборах в Україні, а на досягненні сталого миру та завершенні війни Росії проти України.

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"Путін - злочинець, і його розшукують за воєнні злочини, і ми не збираємося звертати увагу або коментувати все, що він видає за пропаганду", - підкреслила Аніта Гіппер.

Крім того, повідомляє DW, в уряді Німеччини повідомили, що Володимир Зеленський - легітимний президент, і саме він веде переговори від імені України.

Як повідомила кореспондентка Reuters Мішель Ніколс, генсекретар ООН Антоніо Гуттереш підтвердив, що влада в Україні легітимна та її необхідно поважати. 

  • Перед цим російський диктатор запропонував запровадити “тимчасове управління” в Україні під егідою ООН та кількох держав для сприяння “демократичним виборам”.

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