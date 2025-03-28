Єврокомісія вирішила інвестувати 1,3 млрд євро в штучний інтелект, кібербезпеку і цифрові навички

DIGITAL – перша програма фінансування ЄС, повністю орієнтована на впровадження цифрових технологій у бізнес та громадян.

Європейська Комісія виділить 1,3 млрд євро на впровадження штучного інтелекту і кібербезпеку у межах робочої програми "Цифрова Європа" (DIGITAL) на 2025-2027 роки, яку ухвалили 28 березня.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

«Зокрема, основні пріоритети робочої програми DIGITAL включають підвищення доступності генеративного ШІ в ключових секторах, таких як охорона здоров'я; підтримка Європейських центрів цифрових інновацій для надання компаніям доступу до технічних знань та можливостей для тестування технологій; розвиток ініціативи Destination Earth для підтримки управління кліматичними та стихійними лихами», - розповіли у Єврокомісії.

Також виконавчий орган ЄС хоче підвищити кіберстійкість і розвивати потенціал своїх освітніх установ із виховання та залучення фахівців і стимулювання цифрової трансформації державних послуг.