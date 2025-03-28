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Єврокомісія вирішила інвестувати 1,3 млрд євро в штучний інтелект, кібербезпеку і цифрові навички

DIGITAL – перша програма фінансування ЄС, повністю орієнтована на впровадження цифрових технологій у бізнес та громадян.

Єврокомісія вирішила інвестувати 1,3 млрд євро в штучний інтелект, кібербезпеку і цифрові навички
штучний інтелект
Фото: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

Європейська Комісія виділить 1,3 млрд євро на впровадження штучного інтелекту і кібербезпеку у межах робочої програми "Цифрова Європа" (DIGITAL) на 2025-2027 роки, яку ухвалили 28 березня.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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«Зокрема, основні пріоритети робочої програми DIGITAL включають підвищення доступності генеративного ШІ в ключових секторах, таких як охорона здоров'я; підтримка Європейських центрів цифрових інновацій для надання компаніям доступу до технічних знань та можливостей для тестування технологій; розвиток ініціативи Destination Earth для підтримки управління кліматичними та стихійними лихами», - розповіли у Єврокомісії.

Також виконавчий орган ЄС хоче підвищити кіберстійкість і розвивати потенціал своїх освітніх установ із виховання та залучення фахівців і стимулювання цифрової трансформації державних послуг.

  • За інформацією Єврокомісії, DIGITAL – перша програма фінансування ЄС, повністю орієнтована на впровадження цифрових технологій у бізнес та громадян. 
  • Її бюджет становить 8,1 млрд євро; у межах нинішньої багаторічної фінансової структури на 2021–2027 роки вона формує цифрову трансформацію суспільства та економіки Європи.
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