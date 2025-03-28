Сили оборони Ізраїлю завдали авіаудару по Бейруту

ЦАХАЛ попередив про евакуацію з будівлі та прилеглої території перед авіаударом.

Армія оборони Ізраїлю вперше після оголошення режиму припинення вогню завдала ударів по ліванській столиці Бейруту і півдні Лівану у відповідь на ракетні удари по північному Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, одна з ракет була перехоплена, тоді як інша впала на території Лівану.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам закликав військових "викрити тих, хто стоїть за безвідповідальним ракетним обстрілом, який загрожує стабільності та безпеці Лівану", і взяти їх під варту.

У "Хезболлі" заперечують причетність до ракетного обстрілу по Ізраїлю у п’ятницю.

Після атаки Лівану ЦАХАЛ вранці у п’ятницю оголосив про хвилю ударів по об’єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

ЦАХАЛ заявив, що будівля в Бейруті, по якій завдали авіаудару, використовувалася військово-повітряними силами "Хезболли" під назвою "Підрозділ 127" як база для зберігання безпілотників. Саме цей підрозділ відповідає за дронові атаки на Ізраїль.

Напередодні удару ЦАХАЛ попередив про евакуацію з будівлі та прилеглої території і зробив кілька попереджувальних пострілів у цьому районі. Це перший випадок, коли ЦАХАЛ оголосив попередження перед ударами у Бейруті з листопада 2024 року.