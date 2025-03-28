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Сили оборони Ізраїлю завдали авіаудару по Бейруту

ЦАХАЛ попередив про евакуацію з будівлі та прилеглої території перед авіаударом.

Сили оборони Ізраїлю завдали авіаудару по Бейруту
Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута, 6 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю вперше після оголошення режиму припинення вогню завдала ударів по ліванській столиці Бейруту і півдні Лівану у відповідь на ракетні удари по північному Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, одна з ракет була перехоплена, тоді як інша впала на території Лівану. 

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам закликав військових "викрити тих, хто стоїть за безвідповідальним ракетним обстрілом, який загрожує стабільності та безпеці Лівану", і взяти їх під варту.

У "Хезболлі" заперечують причетність до ракетного обстрілу по Ізраїлю у п’ятницю.

Після атаки Лівану ЦАХАЛ вранці у п’ятницю оголосив про хвилю ударів по об’єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

ЦАХАЛ заявив, що будівля в Бейруті, по якій завдали авіаудару, використовувалася військово-повітряними силами "Хезболли" під назвою "Підрозділ 127" як база для зберігання безпілотників. Саме цей підрозділ відповідає за дронові атаки на Ізраїль.

Напередодні удару ЦАХАЛ попередив про евакуацію з будівлі та прилеглої території і зробив кілька попереджувальних пострілів у цьому районі. Це перший випадок, коли ЦАХАЛ оголосив попередження перед ударами у Бейруті з листопада 2024 року.

  • 19 березня Сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ, після майже двомісячного перемир'я та припинення вогню, заявили про початок наземної операції у Смузі Гази.
  • 18 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти ХАМАСу у Смузі Гази "на повну силу".
  • В уряді Ізраїлю стверджують, що перед відновленням бойових дій провели консультації зі Сполученими Штатами. Речник Ради національної безпеки США Бен Г'юз заявив, що ХАМАС "мав змогу продовжити мир, звільнивши заручників, але натомість обрав шлях заперечення та війни".
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