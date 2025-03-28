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Польща екстрадувала в Україну військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками

Внаслідок аварії два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій - середньої тяжкості.

Польща екстрадувала в Україну військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками

Правоохоронні органи Польщі ухвалили рішення про екстрадицію в Україну військовослужбовця, оголошеного в міжнародний розшук за скоєння ДТП у Київській області. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

24 березня чоловіка передали працівникам ДБР на українсько-польському кордоні.

ДТП сталося в 2023 році. Водій виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобусу поблизу села Старе Бориспільського району. Унаслідок зіткнення два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – середньої тяжкості.

Аби уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув держкордон України і виїхав у Молдову, а потім - в Польщу.

Військовослужбовця було оголошено в міжнародний розшук, а згодом затримано польськими правоохоронцями. Після екстрадиції його одразу затримали, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Раніше Іспанія передала Україні скандального київського забудовника, який перебував у розшуку.

У 2024 році до України було екстрадовано 75 осіб. Найбільше - з Польщі (44 людини), Німеччини (17 людей), Чехії та Румунії (по 3 людини).

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