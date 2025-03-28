У Бельгії власників бару затримали у справі про підмішування наркотиків десяткам жінок

У жіночі напої додавали, зокрема, кетамін, загальний анестетик, який використовувався в рекреаційних цілях через його галюциногенний ефект.

Троє менеджерів бару в Бельгії є одними з п'яти чоловіків, яких заарештували у межах розслідуванням зґвалтування та сексуального насильства над десятками жінок, пише BBC з посиланням на місцеву поліцію.

Прокурори заявили, що підозрювані причетні до підмішування наркотиків до напоїв щонайменше 41 жінці-жертві з грудня 2021 року по грудень 2024 року.

Троє підозрюваних керували закладами в північно-західному місті Кортрейк, де відбулися зловживання. Слідчі вважають, що вони обговорювали злочини один з одним.

Прокуратура Західної Фландрії повідомила, що у межах розслідування заарештували загалом п'ятьох чоловіків. Двоє заарештованих постали перед слідчим суддею вчора. Ще двох чоловіків усе ще допитують детективи, а п’ятого чоловіка відпустили після допиту.

Чоловіків підозрюють у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та незаконному вживанні шкідливих речовин, повідомили в прокуратурі.

Чиновники вважають, що в жіночі напої додавали наркотики, зокрема кетамін, загальний анестетик, який використовувався в рекреаційних цілях через його галюциногенний ефект.

“Молодим жінкам пропонували порції алкоголю, часто зі смаком амаретто, після чого вони прокидалися наступного ранку в невідомому ліжку або у власному ліжку з явними доказами сексуального насильства”, ‒ сказав речник прокуратури Том Янсенс фламандському громадському телебаченню VRT.