Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСвіт

У Бельгії власників бару затримали у справі про підмішування наркотиків десяткам жінок

У жіночі напої додавали, зокрема, кетамін, загальний анестетик, який використовувався в рекреаційних цілях через його галюциногенний ефект.

У Бельгії власників бару затримали у справі про підмішування наркотиків десяткам жінок
Фото: PA Media

Троє менеджерів бару в Бельгії є одними з п'яти чоловіків, яких заарештували у межах розслідуванням зґвалтування та сексуального насильства над десятками жінок, пише BBC з посиланням на місцеву поліцію.

Прокурори заявили, що підозрювані причетні до підмішування наркотиків до напоїв щонайменше 41 жінці-жертві з грудня 2021 року по грудень 2024 року.

Троє підозрюваних керували закладами в північно-західному місті Кортрейк, де відбулися зловживання. Слідчі вважають, що вони обговорювали злочини один з одним.

Прокуратура Західної Фландрії повідомила, що у межах розслідування заарештували загалом п'ятьох чоловіків. Двоє заарештованих постали перед слідчим суддею вчора. Ще двох чоловіків усе ще допитують детективи, а п’ятого чоловіка відпустили після допиту.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Чоловіків підозрюють у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та незаконному вживанні шкідливих речовин, повідомили в прокуратурі.

Чиновники вважають, що в жіночі напої додавали наркотики, зокрема кетамін, загальний анестетик, який використовувався в рекреаційних цілях через його галюциногенний ефект.

“Молодим жінкам пропонували порції алкоголю, часто зі смаком амаретто, після чого вони прокидалися наступного ранку в невідомому ліжку або у власному ліжку з явними доказами сексуального насильства”, ‒ сказав речник прокуратури Том Янсенс фламандському громадському телебаченню VRT.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies