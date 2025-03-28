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Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей

Четверо з п’яти постраждалих мають іноземне громадянство.

Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Працівники швидкої допомоги допомагають жертві ножового поранення біля площі Дам в Амстердамі, Нідерланди, 27 березня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

На площі Дам у Амстердамі сталась різанина, внаслідок якої поранення отримали 5 людей.

Про це повідомляє NOS.

“Поліція повідомила, що четверо з п’яти постраждалих під час ножового поранення на площі Дам в Амстердамі мають іноземне громадянство”, - йдеться у повідомленні. 

Серед постраждалих іноземців - 67-річна жінка та 69-річний чоловік із США, 73-річна жінка з Бельгії та 26-річний чоловік із Польщі. Двоє з них серйозно поранені, але хто саме з них, невідомо. Двоє американців знають один одного.

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Крім того, постраждала 19-річна жителька Амстердама, громадянка Нідерландів.

Зазначається, що різанина тривала кілька хвилин - від моменту, коли підозрюваний почав наносити удари, ді оки його не здолав перехожий.

Правоохоронці ще встановлюють особу підозрюваного і розглядають сценарій, згідно з яким жертви отримали абсолютно випадкові поранення. 

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