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Нідерланди прискорять надання допомоги Україні

"Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру".

Нідерланди прискорять надання допомоги Україні
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 мільярдів євро підтримки для України та надішлють 2 мільярди євро цього року замість 2026 року.

Про це повідомляє Reuters та "Радіо Свобода" з посиланням на речника прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів в Парижі Схооф заявив, що переговори стосувалися не лише миру та безпеки в Україні, а й миру та безпеки Європи, включно з Нідерландами.

"Одне можна сказати точно: Україна може й надалі розраховувати на нашу підтримку. Ми будемо тримати стабільний курс. Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру", – написав він у соцмережі Х.

  • Нідерланди надають підтримку Україні, яка продовжує боротьбу з російською агресією. Серед іншого, Амстердам надає військову допомогу – боєприпаси, літаки F-16 і зенітні системи, а також проводить навчання українських військових.
  • На початку березня нідерландський прем’єр анонсував 3,5 мільярда євро загальної державної підтримки для України у 2026 році.
  • Крім того, Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро.
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