Нідерланди прискорять надання допомоги Україні

"Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру".

Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 мільярдів євро підтримки для України та надішлють 2 мільярди євро цього року замість 2026 року.

Про це повідомляє Reuters та "Радіо Свобода" з посиланням на речника прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів в Парижі Схооф заявив, що переговори стосувалися не лише миру та безпеки в Україні, а й миру та безпеки Європи, включно з Нідерландами.

"Одне можна сказати точно: Україна може й надалі розраховувати на нашу підтримку. Ми будемо тримати стабільний курс. Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру", – написав він у соцмережі Х.