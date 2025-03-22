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Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро

З початку вторгнення РФ Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3000 тонн.

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро
Фото: Укрінформ

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 65 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго за підсумками онлайн зустрічі заступника міністра енергетики Романа Андарака зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби. Стабільне постачання енергії є умовою функціонування економіки, критичної інфраструктури, соціальної та інших сфер життя в Україні. Ми щиро вдячні за цю допомогу", — сказав заступник міністра.

Представниця Нідерландів також наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Співрозмовники обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

Нідерландську сторону було поінформовано про результати впровадження ініціатив та програм з підтримки розподіленої генерації в України, зокрема з відновлювальних джерел енергії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3000 тонн, серед якого трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

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