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У Британії відповіли на вимоги Кремля щодо миротворців в Україні

Європа не може дозволити Путіну вето на архітектуру безпеки.

У Британії відповіли на вимоги Кремля щодо миротворців в Україні
Майбутній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

У Британії відповіли на вимоги Владіміра Путіна щодо заборони перебування миротворців в Україні і заявили, що російський диктатор не має права забороняти Європі брати участь у миротворчій місії.

Про це пише SkyNews.

"Володимиру Путіну не можна надавати право вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладено угоду про припинення війни. Путін повинен просто погодитися на безумовне припинення вогню. Це план на столі, давайте приступимо до нього, чого ми чекаємо?", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Ламмі наголосив, що Європа не може дозволити Путіну вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир.

"І, звісно, це означає, що ми в Європі та за її межами повинні відігравати важливу роль і переконатися, що Україна має здатність захищати себе. Щоб Путін не зміг повернутися ще кілька років потому".

  • Раніше видання The Times писало, що Британія готова розмістити свій військовий контингент в Україні на роки. 
  • Британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час візиту на об'єкт із виробництва ядерних підводних човнів заявив, що важливо, щоб Британія і її союзники могли негайно відреагувати в разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.
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