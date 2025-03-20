У Британії відповіли на вимоги Кремля щодо миротворців в Україні

У Британії відповіли на вимоги Владіміра Путіна щодо заборони перебування миротворців в Україні і заявили, що російський диктатор не має права забороняти Європі брати участь у миротворчій місії.

Про це пише SkyNews.

"Володимиру Путіну не можна надавати право вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладено угоду про припинення війни. Путін повинен просто погодитися на безумовне припинення вогню. Це план на столі, давайте приступимо до нього, чого ми чекаємо?", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Ламмі наголосив, що Європа не може дозволити Путіну вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир.

"І, звісно, це означає, що ми в Європі та за її межами повинні відігравати важливу роль і переконатися, що Україна має здатність захищати себе. Щоб Путін не зміг повернутися ще кілька років потому".