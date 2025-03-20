Канада планує побудувати арктичний загоризонтний радар за 4 млрд доларів

Радіолокаційний комплекс закриє прогалину у спостереженні за повітряним простором на півночі країни та охопить частину Крайньої Півночі.

Канада планує побудувати арктичний загоризонтний радіолокаційний комплекс великої дальності для стратегічного контролю за Крайньою Північчю.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на War Zone.

Уряд Канади за підтримки Австралії, інвестує понад 4 мільярдів доларів США у побудову арктичного загоризонтного радара A-OTHR.

Радіолокаційний комплекс має закрити прогалину у спостереженні за повітряним простором на півночі країни та охопити значну частину арктичного регіону, що дасть стратегічну перевагу та забезпечить раннє попередження про наближення об’єктів.

Розмову про співпрацю у проєкті загоризонтної РЛС зі Прем'єром Канади Марком Карні, підтвердив Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він уточнив, що мова йде про технологію оперативної радіолокаційної мережі Jindalee.

Австралійська мережа Jindalee Operational Radar (JORN) складається з трьох окремих загоризонтних радарів, побудованих у 1990-х роках і забезпечує спостереження у діапазоні відстаней від 1000 до 3000 кілометрів.

Принцип роботи такого радара опирається на ефект відбиття радіохвиль від іоносфери планети: станція випромінює під певним кутом радіохвилі, що відбиваються назад на землю — за лінію радіогоризонту — та повертаються таким самим чином.

Важливою перевагою загоризонтних РЛС є покриття великої площі та можливість контролювати надводний простір.

У звіті Defense Systems Daily за 2000 рік ідеться, що австралійська мережа з трьох радарів JORN покриває 9 мільйонів квадратних кілометрів океану.

Водночас наразі невідомо, чи ідеться про один радар для системи A-OTHR, чи про створення мережі з декількох радіолокаційних станцій.

За оцінками експертів, реалізацію програми розпочнуть у 2027-2028 роках. Очікується, що початкова та остаточна поставка станцій відбудеться у 2030-2031 та 2031-2032 роках відповідно.

У разі реалізації проєкту A-OTHR значно посилить спроможності спільного американсько-канадського Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) та стане частиною більшого плану з нарощення присутності канадських сил в Арктиці.