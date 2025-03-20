Канада планує побудувати арктичний загоризонтний радар за 4 млрд доларів

Канада планує побудувати арктичний загоризонтний радіолокаційний комплекс великої дальності для стратегічного контролю за Крайньою Північчю.
Про це пише "Мілітарний" з посиланням на War Zone.
Уряд Канади за підтримки Австралії, інвестує понад 4 мільярдів доларів США у побудову арктичного загоризонтного радара A-OTHR.
Радіолокаційний комплекс має закрити прогалину у спостереженні за повітряним простором на півночі країни та охопити значну частину арктичного регіону, що дасть стратегічну перевагу та забезпечить раннє попередження про наближення об’єктів.
Розмову про співпрацю у проєкті загоризонтної РЛС зі Прем'єром Канади Марком Карні, підтвердив Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він уточнив, що мова йде про технологію оперативної радіолокаційної мережі Jindalee.
Австралійська мережа Jindalee Operational Radar (JORN) складається з трьох окремих загоризонтних радарів, побудованих у 1990-х роках і забезпечує спостереження у діапазоні відстаней від 1000 до 3000 кілометрів.
Принцип роботи такого радара опирається на ефект відбиття радіохвиль від іоносфери планети: станція випромінює під певним кутом радіохвилі, що відбиваються назад на землю — за лінію радіогоризонту — та повертаються таким самим чином.
Важливою перевагою загоризонтних РЛС є покриття великої площі та можливість контролювати надводний простір.
У звіті Defense Systems Daily за 2000 рік ідеться, що австралійська мережа з трьох радарів JORN покриває 9 мільйонів квадратних кілометрів океану.
Водночас наразі невідомо, чи ідеться про один радар для системи A-OTHR, чи про створення мережі з декількох радіолокаційних станцій.
За оцінками експертів, реалізацію програми розпочнуть у 2027-2028 роках. Очікується, що початкова та остаточна поставка станцій відбудеться у 2030-2031 та 2031-2032 роках відповідно.
У разі реалізації проєкту A-OTHR значно посилить спроможності спільного американсько-канадського Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) та стане частиною більшого плану з нарощення присутності канадських сил в Арктиці.