Зеленський у зверненні до Євроради закликав допомогти з артилерією і не знімати санкції з агресора

Український президент Володимир Зеленський звернувся до Євроради і повідомив про останні новини. Цієї ночі Росія знову атакувала інфраструктуру понад 170 дронами, зокрема завдала масованого удару по Кропивницькому в центрі країни.

Пошкоджено будинки, церкву, школи. Серед поранених – четверо дітей.

"Учора увечері чергова російська атака по нашій енергетичний інфраструктурі. Ми тут, в Україні, стикаємося з цим щодня і щоночі. І, попри слова Путіна про те, що він готовий це зупинити, нічого не змінилося", – наголосив він.

Президент України у зверненні до європейських лідерів наголосив, що Україна дуже потребує підтримки.

"Це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості. Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом", – сказав президент.

Він закликав не послаблювати тиск на Росію через війну: не знімати санкції, допоки окупанти не почнуть покидати Україну і повністю не відшкодують збитки.