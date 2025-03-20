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Каллас пропонує надати Україні боєприпаси на €5 млрд

Глава євродипломатії відзначила намагання США знайти додаткові системи ППО для України.

Каллас пропонує надати Україні боєприпаси на €5 млрд
Фото: Міноборони

Голова євродипломатії Кая Каллас пропонує виділити Україні боєприпаси на 5 млрд євро. 

Про це очільниця євродипломатії заявила під час спілкування з журналістами перед засіданням Європейської ради, пише LIGA.net.

"Для України я запропонувала ініціативу, щоб просуватися з тим, у чому має потребу президент Зеленський – це боєприпаси на 5 мільярдів євро. Тож ми повинні принаймні почати робити справді конкретні кроки не лише на словах, а й на ділі, що ми допомагаємо Україні прямо зараз. Бо що вони сильніші на полі бою, то сильніші вони за столом переговорів", – зазначила Каллас.

Глава євродипломатії привітала заяву президента США Дональда Трампа щодо пошуків Вашингтона  додаткових систем ППО для України. "Це надзвичайно важливо".

Важиливим питанням на розгляді європейських лідерів під час засідання буде конкурентоспроможність економіки ЄС від якої залежить здатність Європи інвестувати в оборону та надавати допомогу Україні.

  • Європейські лідери розпочали саміт у Брюсселі з питань оборони та економіки, який, як очікується, затягнеться до ночі. Очікується, що під час засідання президент України Володимир Зеленський поінформує лідерів ЄС про свою розмову з Дональдом Трампом.
  • Сьогодні ввечері прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер прийме у Лондоні понад 30 командувачів армією та планувальників, щоб обговорити плани щодо “коаліції охочих”.
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