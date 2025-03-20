Росіяни атакували FPV-дронами прикордоння Чернігівщини

Люди не постраждали.

Російські FPV-дрони атакували житловий квартал Семенівки у Чернігівській області.

Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни обстріляли FPV-дронами прикордонну Семенівку. Ворожі безпілотники цілили по житловому кварталу міста", — ідеться у повідомленні.

Фото: В'ячеслав Чаус

Унаслідок ворожих ударів пошкоджені будинки та магазини, а також – цивільна автівка.

На щастя, люди не постраждали.

"Такі удари по прикордонному містечку та інших населених пунктах області відбуваються щодня. Щодня росія тероризує наших людей. росія точно не готова до миру", — наголошує Чаус.