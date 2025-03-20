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Росіяни атакували FPV-дронами прикордоння Чернігівщини

Люди не постраждали. 

Росіяни атакували FPV-дронами прикордоння Чернігівщини
обстріли Семенівки, Чернігівська область
Фото: В'ячеслав Чаус

Російські FPV-дрони атакували житловий квартал Семенівки у Чернігівській області.

Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни обстріляли FPV-дронами прикордонну Семенівку. Ворожі безпілотники цілили по житловому кварталу міста", — ідеться у повідомленні. 

Фото: В'ячеслав Чаус

Унаслідок ворожих ударів пошкоджені будинки та магазини, а також – цивільна автівка. 

На щастя, люди не постраждали. 

"Такі удари по прикордонному містечку та інших населених пунктах області відбуваються щодня. Щодня росія тероризує наших людей. росія точно не готова до миру", — наголошує Чаус.

  • Мешканець Чернігова, який наводив російські ракети на північ України та влаштував диверсію на залізниці, проведе за ґратами 15 років.
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