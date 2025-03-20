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Фінляндія долучається до Глобальної коаліції українських студій

З початку повномасштабного вторгнення 14 фінських університетів активно співпрацюють з українськими закладами вищої освіти.

Фінляндія долучається до Глобальної коаліції українських студій. Відповідні меморандуми про співпрацю в рамках Глобальної коаліції українських студій було підписано під час зустрічі у Фінляндії першої леді України Олени Зеленської з ректором Гельсінського університету Сарі Ліндблом та віцепрезидентом Університету Тампере Ярмо Такала.

Зустрічі першої леді України Олени Зеленської з ректором Гельсінського університету Сарі Ліндблом та віцепрезидентом Університету Тампере Ярмо Такала
Фото: Глобальна коаліція українських студій
Зустрічі першої леді України Олени Зеленської з ректором Гельсінського університету Сарі Ліндблом та віцепрезидентом Університету Тампере Ярмо Такала

Фінляндія відіграє важливу роль у підтримці української освіти, повідомляє Глобальна коаліція українських студій. З початку повномасштабного вторгнення 14 фінських університетів активно співпрацюють з українськими закладами вищої освіти. Крім того, 29 фінських університетів зацікавлені у розширенні партнерства. Значно зросла кількість стипендій для українських студентів та аспірантів, а Гельсінський університет надає безкоштовний онлайн-курс Open University Studies для 1863 українців.

«Яскравим прикладом успішної міжуніверситетської співпраці можна назвати співпрацю Гельсінського університету та Харківського університету ім. Каразіна – місто-герой Харків щоденно потерпає від російських ракет, але там продовжує вирувати студентське життя завдяки підтримці фінських друзів», – сказала Зеленська.

Також вона відзначила унікальні курси, присвячені Україні, запроваджені в обох фінських університетах.

«Це, зокрема, курс української мови в Гельсінському університеті, а також курс талановитої професорки Рінни Куллаа в Університеті Тампере «Історія України: державність та ідентичність», який вщент розбиває російські наративи. Вкрай важливо, що незалежне академічне та освітнє середовище глибоко усвідомлює свою місію у справі розвитку критичного мислення та побудови цілісної й чіткої картини світу», – додала перша леді.

Зустріч з освітянами у Фінляндії
Фото: Глобальна коаліція українських студій
Зустріч з освітянами у Фінляндії

Глобальна коаліція українських студій створена за підтримки першої леді Олени Зеленської як спільна ініціатива Українського інституту, Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим/Офісу Кримська платформа, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України. Метою Коаліції є об'єднання наявних академічних ініціатив та створення нових інструментів для розвитку українських та кримськотатарських студій у світі.

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