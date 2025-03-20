Затримали російського шпигуна із Придністров’я, який намагався викрасти дронові технології України

Агент мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами.

Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.

Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Шпигун прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами.

Після встановлення "контакту" з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА. На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров’я", що співпрацює з російським гру.

Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його на гарячому, коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА.

За матеріалами справи, фігурант планував вивезти її до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ.

Під час затримання у шпигуна було виявлено два пістолети, які наразі направлено на експертизу.

Фото: Одеська облпрокуратура Затримання російського шпигуна

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.