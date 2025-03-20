Сьогодні, 20 березня, росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів. Через це загинула одна людина, а ще одна – поранена.

Як повідомили у Сумській ОВА, ворог продовжує масовані обстріли Краснопільскої громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи та безпілотники. У обласній прокуратурі зазначили, що вночі окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на будинок цивільних у м. Краснопіллі Сумського району.

Унаслідок атаки ворога загинула 77-річна жінка, її син отримав поранення.

Пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, приміщення торговельного центру.

"Сумська ОВА звертається до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Збережіть своє життя та врятуйте рідних", – наголосили у адміністрації.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки російської атаки

Фото: Поліція Сумщини наслідки російської атаки

Доповнення. У поліції Сумщини повідомили, що через атаку пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 24 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, лікарня, ліцей та адміністративна будівля.