Сьогодні, 20 березня, росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів. Через це загинула одна людина, а ще одна – поранена.
Як повідомили у Сумській ОВА, ворог продовжує масовані обстріли Краснопільскої громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи та безпілотники. У обласній прокуратурі зазначили, що вночі окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на будинок цивільних у м. Краснопіллі Сумського району.
Унаслідок атаки ворога загинула 77-річна жінка, її син отримав поранення.
Пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, приміщення торговельного центру.
"Сумська ОВА звертається до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Збережіть своє життя та врятуйте рідних", – наголосили у адміністрації.
Доповнення. У поліції Сумщини повідомили, що через атаку пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 24 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, лікарня, ліцей та адміністративна будівля.
- Вчора росіяни атакували 10 громад Сумщини, а перед цим через ворожі обстріли у області постраждали дві лікарні і загинули люди.