Кропивницький зазнав масованої атаки дронів. Поранені 10 людей (доповнено)

У місті пролунало не менше 30 вибухів.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram повідомив про атаку росіян на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників.

За словами посадовця, під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Місцеві писали про щонайменше 30 вибухів.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram Кропивницький після удару

Оновлення. У поліції розповіли, що поранені десятеро людей.

"Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано", – сказали в поліції.

Райкович закликав містян з пораненнями звертатися до швидкої допомоги. Усі лікарні Кропивницького готові приймати громадян. Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Доповнення: "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок обстрілів, через що було змінено маршрути щонайменше 5 потягів. Рейс Кропивницький-Київ вирушить лише після огляду та аналізу пошкоджень, пасажири та бригада перебувають в укритті.

Пізніше голова ОВА повідомив, що це була найбільш масова ворожа атака на місто. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки у приватному секторі.