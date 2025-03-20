Зеленський про припинення вогню: Путін цього не хоче, але доведеться викручуватися

Президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами висловив переконання в тому, що швидке завершення війни є можливим.

На думку глави держави, припинення вогню корисне, бо "коли воно є, є політична воля, анонсована всьому світові, є можливість тиснути на того, хто хоче провокувати, порушувати, зривати".

Зеленський заявив, що Путін не прагне домовленості про зупинку бойових дій, бо "не перебуває у слабкій позиції на полі бою - хоча пів року тому мав більшу ініціативу". Кремлівський диктатор також не хоче перемир'я через присутність українських солдатів на території Курської області.

Але Путіну "доведеться викручуватися, бо усі ці роки він розповідав, що це Україна не хоче миру". Президент стверджує, що отримав сигнали від країн так званого Глобального Півдня, прихильних до Росії, які "дивляться і не розуміють", а також "вважають, що Україна зробила сильний тактичний крок, погодившись на припинення вогню без жодних умов".