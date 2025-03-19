Зеленський: у розмові з Трампом йшлось про участь США у відновленні роботи лише ЗАЕС

Мало звільнити саму станцію, там повинна бути інфраструктура, водозабезпечення і технічний персонал.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеоспілкуванні з журналістами, що обговорив із Дональдом Трампом питання окупації росіянами Запорізької АЕС.

“Вона в небезпці через те, що Росія там панує зі зброєю. Вона не працює через те, що Росія незаконно її утримує і окупувала. Питання, чи спроможні ми її відновити”, - сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що мало звільнити саму станцію, там повинна бути інфраструктура, водозабезпечення і технічний персонал. Багато кроків треба, щоб за 1,5-2,5 роки вона почала давати електрику для людей.

В свою чергу, Трамп спитав про можливість відновлення ЗАЕС американськими силами.

“Я сказав, що ми готові говорити про це з вами, але йдеться виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією”, - запевнив голова держави.